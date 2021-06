Khởi tố vợ chồng giám đốc tố cáo Đường 'Nhuệ' chiếm công ty

Ông Nguyễn Văn Lẫm và bà Phạm Thị Quyết. ẢNH LÊ TÂN

Ngày 1.6, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã có kết luận điều tra vụ án hình sự “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” liên quan đến ông Nguyễn Văn Lẫm và bà Phạm Thị Quyết (hai vợ chồng là chủ Công ty TNHH Lâm Quyết có trụ sở tại xã Vũ Chính, TP.Thái Bình).

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 11.5.2020, tại trụ sở TAND tỉnh Thái Bình, TAND cấp cao tại Hà Nội đã tiến hành mở phiên toà phúc thẩm vụ án hình sự lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với hai bị cáo Nguyễn Văn Lẫm (58 tuổi, ở số 138 đường Nguyễn Danh Đới, P.Trần Lãm, TP.Thái Bình) và Phạm Thị Quyết (53 tuổi, vợ ông Lẫm).

Sau phiên toà, HĐXX TAND cấp cao tại Hà Nội quyết định huỷ Bản án sơ thẩm số 25 ngày 12.6.2019 của TAND tỉnh Thái Bình, trả hồ sơ về Viện KSND tỉnh Thái Bình giải quyết theo quy định của pháp luật. Ông Lẫm và bà Quyết cũng được cho tại ngoại sau 2 năm tạm giam.

Trước đó, ngày 16.4.2018, ông Lẫm, bà Quyết bị Công an TP.Thái Bình bắt về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản sau khi một chủ nợ là ông Đỗ Văn Tới (65 tuổi, ngụ P.Phúc Khánh, TP.Thái Bình) tố cáo đã chiếm đoạt khoản vay 900 triệu đồng. Ngày 12.6.2019, ông Lẫm, bà Quyết bị TAND tỉnh Thái Bình tuyên phạt 14 và 13 năm tù. Đáng chú ý, hai người này liên tục kêu oan.

Tuy nhiên, theo kết luận điều tra ký ngày 28.5 vừa qua của Công an tỉnh Thái Bình, từ năm 2012 đến khi bị khởi tố, bắt tạm giam thì ông Lẫm và bà Quyết đã vay của 12 cá nhân với tổng số tiền gần 21 tỉ đồng. Trong đó, có 2 khoản vay là 400 triệu đồng và 500 triệu đồng của vợ chồng ông Đỗ Văn Tới.

Theo đó, vợ chồng ông Lẫm lập 2 bản vay 200 triệu đồng, thế chấp bằng chiếc ôtô Camry, BS: 17K - 9966 cho ông Tới. Tuy nhiên, cơ quan công an xác định, sau đó, vợ chồng ông Lẫm lại gian dối khi bán chiếc ôtô nói trên cho ông Phạm Công Tự (cùng trú tại TP.Thái Bình) dù chưa hoàn trả số tiền vay và cũng không hỏi ý kiến của vợ chồng ông Tới.

Đến khi ông Tới đến đòi nợ, vợ chồng ông Lẫm đã khất lần rồi còn tạo dựng ra việc đã trả tiền cho ông Tới thông qua hình thức viết giấy biên. Cơ quan công an nhận định, vợ chồng ông Lẫm có dấu hiệu chiếm đoạt số tiền 900 triệu đồng.

Trong khi đó, ông Lẫm và bà Quyết đã nhiều lần làm đơn tố cáo Nguyễn Xuân Đường (thường gọi Đường "Nhuệ", 50 tuổi, ở tổ 22, P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình) có hành vi cho người đến công ty của mình cấm công nhân không được làm việc, đuổi hết công nhân ra ngoài, chiếm giữ tài sản, đồ đạc làm ảnh hưởng đến quá trình sản xuất; đe doạ đánh, giết và đưa hình ảnh gia đình ông Lẫm lên mạng xã hội để siết nợ vào thời điểm tháng 10.2017.

Vào chiều 21.5, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Đường "Nhuệ" và Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến "Trắng", con nuôi Đường "Nhuệ") để điều tra về tội "xâm phạm chỗ ở của công dân".

Tác giả: Lê Tân

Nguồn tin: Báo Thanh niên