Khởi tố đối tượng vô ý làm chết người

Ngày 18/3/2021, Viện KSND huyện Kỳ Sơn đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Hoa Văn Tiến, sinh năm 1976, trú tại bản Ta Đo, xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn về tội “Vô ý làm chết người” theo quy định tại khoản 1 điều 128 BLHS.

Đối tượng Hoa Văn Tiến.

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 21 giờ ngày 21/01/2021, Hoa Văn Tiến đến đám vui tại đám cưới trong bản thì thấy em họ là Hoa Văn Hách, sinh năm 1995 (trú cùng bản) trong tình trạng say xỉn, chửi bới lung tung nên Tiến đã bế Hách xuống sông để nhúng nước cho tỉnh. Khi đi ra đến đoạn đường bê tông trước cổng thì Tiến bị trượt chân khiến cả hai bị ngã, đầu của Hách đập xuống đường nên tử vong trên đường đi cấp cứu.

Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã kết luận nguyên nhân Hoa Văn Hách tử vong là do vỡ xương hộp sọ, xuất huyết não do chấn thương.

Hiện, đối tượng Hoa Văn Tiến đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “cấm đi khỏi nơi cư trú” để phục vụ công tác điều tra.

Tác giả: Hoàng Tuấn

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An