Khởi tố cho tại ngoại 6 cựu cán bộ Saigon Co.op do thiếu trách nhiệm

Các thủ tục được tiến hành trong quá trình tiếp tục mở rộng điều tra vụ án “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” do ông Diệp Dũng thực hiện xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh (Saigon Co.op).

Động thái này được thực hiện sau khi Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh tiến hành bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Võ Thành Trung - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô Thị Mới và Tôn Thất Hào - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Đại Á vào đầu tháng 7/2022.

Vụ án “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh (Saigon Co.op).

Sáu bị can này gồm: Hồ Mỹ Hòa - Giám đốc Tài chính, Ủy viên Hội đồng quản trị Saigon Co.op; Nguyễn Thành Nhân - nguyên Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị Saigon Co.op; Trần Trung Liệt - nguyên Kế toán trưởng Saigon Co.op; Hàng Thanh Dân - nguyên Trưởng ban Kiểm soát Saigon Co.op (từ 2015 - tháng 7/2019), hiện là Ủy viên Hội đồng quản trị Saigon Co.op; Phạm Thị Minh Ngọc - Phó ban Kiểm soát Saigon Co.op (từ tháng 9/2017 đến nay), Trưởng ban Kiểm toán nội bộ Saigon Co.op (từ tháng 8/2016 đến nay); Nguyễn Thị Thùy Trang - Ủy viên Ban Kiểm soát Saigon Co.op nhiệm kỳ 2014 - 2019, Trưởng ban Kiểm soát Saigon Co.op (từ tháng 7/2019 - nay), đều bị khởi tố để điều tra về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 360 Bộ Luật hình sự.

Ông Diệp Dũng - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigon Co.op.

Trước đó, ngày 15/12/2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Diệp Dũng - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigon Co.op để điều tra về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 357 Bộ luật Hình sự.

Vụ án trên đang thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Tác giả: Phú Lữ

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân