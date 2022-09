Khởi tố bị can vụ giao con để chữa bệnh, nhận lại tro cốt

Ngày 20/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bị can đối với Lê Minh Quang (45 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế, tạm trú tỉnh Lâm Đồng) và Cao Thị Thu Bích (39 tuổi, thường trú tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) về tội Xâm phạm thi thể mồ mả, hài cốt.

Ông Quang và bà Bích (đang mang thai) bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Căn nhà ông Quang thuê để chữa bệnh cho cháu M.Q.

Hai bị can này bị ông N. (ngụ tỉnh Thừa Thiên - Huế) tố cáo đã gây nên chết của cháu M.Q. (3 tuổi, con trai ông N.). Theo đơn tố cáo của ông N., ngày 3/3, gia đình ông này đến TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng để giao con trai cho ông Quang điều trị bệnh chậm phát triển với chi phí 200 triệu đồng/tháng. Gia đình đã ứng trước 600 triệu đồng.

Ngày 9/3, ông Quang gọi điện thoại báo cháu M.Q. mắc Covid-19. Sau đó, bị can cho biết cháu bé đã khỏi Covid-19, khỏe mạnh, ăn uống được.

Ngày 11 và 20/3, ông Quang tiếp tục gọi điện thông báo con trai ông N. đã lên cân và yêu cầu gia đình gửi áo quần mới vào để thay vì cái cũ sẽ chật.

Đến sáng 27/3, ông Quang gọi điện hẹn ông N. uống cà phê ở TP Huế và thông báo cháu M.Q. đã mất vì Covid-19. Ông Quang cho biết sau khi M.Q. tử vong, bị can không thông báo cho địa phương và tự thiêu cháu bé rồi bỏ tro cốt vào hũ mang về Huế giao cho gia đình.

Ban đầu, ông Quang khai rạng sáng 25/3, khi phát hiện cháu bé tử vong, bị can để thi thể vào thùng carton, dán kín bằng băng keo. Sau khi chuẩn bị than, xăng, dầu và một xô sắt với mục đích thiêu xác cháu bé, bị can Quang nhờ bà Bích lái xe chở đến huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng.

Khi xe dừng lại, ông Quang yêu cầu bà Bích ra quán cà phê ngồi rồi một mình thiêu xác cháu bé. “Sau khoảng 4 giờ, việc thiêu xác cháu Q. hoàn thành. Tôi chờ cho xô sắt nguội thêm khoảng một tiếng nữa rồi bỏ lại vào thùng carton đưa lên xe ôtô”, ông Quang khai.

Khoảng 14h cùng ngày, bà B. quay lại, lái xe chở ông Quang về đến TP Huế gặp gia đình ông N. Tuy nhiên, ông Lê Minh Quang bị tật bẩm sinh, liệt 2 chân, phải ngồi xe lăn, đi lại cần người hỗ trợ. Do đó, gia đình cháu M.Q. hoài nghi về lời khai cho rằng một mình Quang vận chuyển thi thể rồi đốt xác cháu bé.

Tác giả: An Bình

Nguồn tin: zingnews.vn