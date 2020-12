Khởi tố, bắt tạm giam nguyên chủ tịch xã bắt gỗ lậu về biếu cán bộ

Trưa 26/12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) thực hiện quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với ông Nguyễn Văn Trung. Ông Trung vừa bị tạm đình chỉ chức vụ Chủ tịch UBND xã Cư Đrăm (huyện Krông Bông) do liên quan đến việc "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cơ quan chức năng cũng đang khám xét nơi làm việc của ông Trung tại UBND xã Cư Đrăm.

Theo một lãnh đạo Viện KSND huyện Krông Bông, ông Trung bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hiện cơ quan công an mới khởi tố bị can với ông Trung và đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xem xét những cán bộ khác của xã Cư Đrăm có sai phạm trong vụ việc.

Ông Nguyễn Văn Trung - nguyên chủ tịch UBND xã Cư Đrăm (huyện Krông Bông).

Tháng 2/2019, ông Trung và một số cán bộ khác bị tố cáo về việc bắt gỗ lậu về tẩu tán tang vật, bán và biếu cho cán bộ xã trái quy định.

Tháng 7/2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Bông ra quyết định không khởi tố vụ án và có kết luận: "Hành vi của ông Nguyễn Văn Trung có dấu hiệu của tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ nhưng qua điều tra xác định không có yếu tố vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác".

Tuy nhiên, tháng 4/2020, VKSND tỉnh Đắk Lắk có văn bản chỉ rõ: "Việc Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Bông chưa làm hết trách nhiệm để chứng minh, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng trên mà đã quyết định không khởi tố vụ án hình sự là không có căn cứ pháp luật, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm" và yêu cầu hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Đồng thời, VKSND tỉnh Đắk Lắk nhận định hành vi của các ông Nguyễn Văn Trung (Chủ tịch UBND xã), Y Na Êban (Phó Công an xã), Trần Văn Hiếu (Trưởng Công an xã), Y Ha Êban (Xã đội trưởng) đủ yếu tố cấu thành tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

VKSND tỉnh Đắk Lắk cũng chỉ ra 4 người khác trong thành phần họp Ban Thường vụ Đảng ủy xã Cư Đrăm do có hành vi làm trái quy định nhà nước và có dấu hiệu là đồng phạm với ông Trung về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tác giả: BÌNH NGUYÊN

Nguồn tin: Báo VTC News