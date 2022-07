Khởi tố, bắt tạm giam một cán bộ công an và đồng phạm buôn lậu

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can đối với Võ Văn Đông (nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.HCM) và Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Mai Phương, Nguyễn Đình Thiều, Lê Văn Thành, Vũ Văn Tuấn, Phạm Toàn để điều tra về tội buôn lậu.

Cơ quan điều tra cũng đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Võ Văn Đông, Nguyễn Thị Mai Phương, Nguyễn Đình Thiều và Phạm Toàn.

Các bị can trên có liên quan đến vụ buôn lậu do Hoàng Duy Tiến (cựu cán bộ thuộc Đội chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM) và đồng phạm thực hiện mà cơ quan điều tra đã khởi tố trước đó.

Theo đó, Hoàng Duy Tiến thỏa thuận với một số chủ cửa hàng kinh doanh máy móc cũ, thông qua doanh nghiệp do Tiến thành lập để nhập máy móc đã qua sử dụng ở nước ngoài về tiêu thụ trong nước, bằng cách kê khai gian dối là thiết bị nhập khẩu nhằm mục đích đưa vào sản xuất.

Cụ thể, khi chủ hàng có nguồn thiết bị, máy móc cũ ở nước ngoài thì gửi danh sách hàng cho Tiến, Tiến chỉ đạo các nhân viên của mình làm hồ sơ nhập khẩu, lấy đơn vị nhập khẩu là các công ty do Tiến lập ra với chi phí nhập mỗi container dao động từ 60 - 90 triệu đồng, sau đó các chủ hàng sẽ thanh toán tiền công cho Tiến.

Quá trình thực hiện hành vi trên, Tiến đã chỉ đạo các đồng phạm thành lập nhiều công ty khác nhau để đứng tên pháp nhân nhập khẩu các container hàng và phân công công việc cụ thể cho các nhân viên để làm thủ tục, hồ sơ nhập khẩu các container này.

Từ tháng 8-2019 đến nay, Hoàng Duy Tiến và đồng phạm đã thành lập 47 công ty, sử dụng tư cách pháp nhân của 45/47 công ty để mở nhập khẩu gần 1.300 container hàng máy móc thiết bị cũ từ nước ngoài, với trị giá tính thuế là gần 200 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định Võ Văn Đông, Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Mai Phương, Nguyễn Đình Thiều, Lê Văn Thành, Vũ Văn Tuấn, Phạm Toàn là các chủ hàng đã thuê Tiến nhập lậu máy móc cũ từ nước ngoài về bán, kiếm lời.

Tác giả: HOÀNG ĐIỆP - ĐAN THUẦN

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ