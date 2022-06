Khởi tố 66 đối tượng “bay lắc” tại khách sạn Family 88888

Sáng 16/6, tại Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an thông tin chi tiết vụ bắt giữ hàng trăm đối tượng tự tập để “bay lắc” trong khách sạn Family 88888, địa chỉ khu đô thị Bắc Từ Sơn, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Gần 200 cán bộ, chiến sĩ "đột kích", bắt giữ nhiều đối tượng sử dụng ma túy.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, cuối năm 2021, qua công tác nắm địa bàn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện khách sạn Family 88888 là nơi thường xuyên tập trung rất đông các đối tượng đến để sử dụng trái phép chất ma túy.

Khách thường đi theo nhóm từ 5 đến 10 người, chủ yếu đến để “bay, lắc” và mua bán dâm. Thời gian hoạt động từ 21h hôm trước đến 5h sáng hôm sau. Khách sạn Family có 9 tầng, với 38 phòng được thiết kế cách âm, trang bị hệ thống âm thanh, ánh sáng công suất lớn, có phòng sức chứa lên tới 30 người.

Cơ quan Công an đã khởi tố 66 đối tượng.

Khách sạn này từng được Công an tỉnh Bắc Ninh đưa vào diện cơ sở có biểu hiện nghi vấn liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy. Ngày 13/1/2022, Công an tỉnh Bắc Ninh đã kiểm tra bắt quả tang 1 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 29 g ma túy tổng hợp, phát hiện trong 10 phòng có 57 người dương tính với các chất ma túy. Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 13 đối tượng. Sau khi bị kiểm tra, bắt giữ, khách sạn dừng hoạt động nhận khách.

Tang vật thu giữ.

Tuy nhiên, chỉ sau 2 tháng, đến giữa tháng 3/2022, khách sạn tiếp tục nhận khách đến “bay lắc” trở lại. Để che giấu hoạt động của mình, dân chơi phải để xe cách khách sạn 100m và ra vào theo lối cửa ngách. Khách đến phải điện thoại đặt trước khi đó nhân viên khách sạn mới mở cửa cho vào. Chỉ sau một thời gian ngắn, lượng khách đến tụ tập “bay lắc” đông như trước. Vào cuối tuần và ngày lễ lượng khách lên đến hơn một trăm người.

Từ tài liệu thu thập được, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy quyết định xác lập chuyên án phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh để đấu tranh xử lý toàn bộ tổ chức tội phạm này, ổn định ANTT trên địa bàn. Thực hiện Kế hoạch phá án, vào hồi 0h30 ngày 9/4, Cục chủ trì, phối hợp các đơn vị của Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Ninh, huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ, tổ chức phá án.

Các tổ công tác đồng loạt kiểm tra, khống chế bảo vệ, lễ tân, nhân viên, quản lý và khách tại các phòng trong khách sạn. Tại thời điểm kiểm tra phát hiện có 221 khách và nhân viên, có 26 phòng có khách đang sử dụng ma túy cùng các dụng cụ để sử dụng như loa, đèn, đĩa, tẩu.. Kết quả đấu tranh bước đầu xác định có 186 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố 66 đối tượng, trong đó có 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, 6 đối tượng chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, 57 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện vụ án đang được giao cho Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra mở rộng.

Tác giả: M.Hiền

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân