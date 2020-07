Your browser does not support the video tag.

Khoảnh khắc nước lũ đánh sập ngôi nhà ở Trung Quốc trong nháy mắt

Đội cứu hộ Trung Quốc sơ tán người dân (Ảnh: AFP)

Ngày 8/7, Nhân dân nhật báo của Trung Quốc đăng tải trên trang Youtube chính thức đoạn video ghi lại sự việc xảy ra tại tỉnh Giang Tây, phía đông nam Trung Quốc.

Video cho thấy chỉ trong chưa đầy 10 giây, một ngôi nhà 3 tầng ở tỉnh nói trên đã bị nước lũ đánh sập hoàn toàn.

Theo Tân Hoa Xã, các nhân viên cứu hộ đã sơ tán người dân từ khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Giang Tây hôm qua. Gần 399.000 người ở tỉnh này đã bị ảnh hưởng bởi nước lũ, trong đó có 39.000 người phải di tản, theo cơ quan chức năng địa phương.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 8/7 cho hay, mưa lớn kéo dài nhiều ngày ở Trung Quốc đang khiến tình trạng lũ lụt ở khu vực dọc sông Dương Tử thêm nghiêm trọng. Cho tới nay, 132 người đã thiệt mạng hoặc mất tích vì trận lũ lụt.

Mưa lớn hiện vẫn tiếp diễn tại các tỉnh An Huy, Giang Tây và Chiết Giang ở phía đông Trung Quốc.

Hôm qua, mưa lớn ở thành phố Hoàng Cương, Hồ Bắc gây ra lở đất chôn vùi 7 ngôi nhà. Nỗ lực giải cứu 9 người bị mắc kẹt vẫn đang được tiến hành.

Các con đường ngập nước lũ ở Hoàng Cương đã khiến 570 học sinh thi đại học bị mắc kẹt không thể tham gia kỳ thi. Chính quyền địa phương đã sử dụng máy móc và phương tiện để đưa các học sinh tới nơi thi.

Đập Tam Hiệp của Trung Quốc đã xả nước từ thượng lưu sông Dương Tử vào cuối tháng 6 nhằm đảm bảo mực nước trong hồ chứa ở ngưỡng an toàn. Các quan chức thời tiết của nước này cảnh báo mưa lớn có thể tiếp diễn trong vài ngày tới.

Tác giả: Đức Hoàng

Nguồn tin: Báo Dân trí