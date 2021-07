Khoảnh khắc cô gái nhảy cầu tự tử sau xích mích với nam thanh niên lúc 2 giờ sáng

Toàn bộ sự việc đã được camera an ninh ghi lại vào khoảng 1h53' sáng ngày 4/7 trên cầu Bến Trượng, bắc qua sông Cầu (Thái Nguyên). Theo diễn biến trong clip, vào thời điểm đó đôi nam nữ đang xảy ra tranh cãi, xích mích trên cầu.

Cô gái bất ngờ nghĩ quẩn, trèo qua lan can cầu để nhảy xuống. Chứng kiến sự việc, chàng trai đã cố lao ra ngăn cản nhưng không kịp. Khoảnh khắc cô gái nhảy xuống khiến người ta không khỏi thất kinh.

Được biết, cô gái bị thương rất nặng và đang trong tình trạng nguy kịch. Đoạn clip ghi lại diễn biến sự việc sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng hút sự chú ý theo dõi của số đông.

Your browser does not support the video tag.

Khoảnh khắc cô gái nhảy cầu sau khi xảy ra tranh cãi với nam thanh niên

Tác giả: Khôi Nguyên

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc