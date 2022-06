Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và gần 70 doanh nghiệp có gian hàng tham gia Tuần lễ sản phẩm Hà Nội - Nghệ An 2022.

Về phía các đối tác nước ngoài có: Ngài Lee Joon Ho - Văn phòng đại diện Cơ quan Xúc tiến Thương mại tỉnh Chungcheongnam (Hàn Quốc) tại Hà Nội; Ngài Yuichiro Shiotani - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Aeon Topvalu Việt Nam cùng các thành viên trong đoàn.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc

Tuần lễ sản phẩm Hà Nội - Nghệ An 2022 diễn ra từ ngày 10/6-12/6/2022 tại Phố đi bộ Hồ Tùng Mậu, thành phố Vinh. Tuần lễ sản phẩm Hà Nội - Nghệ An 2022 với quy mô gần 70 gian hàng quảng bá giới thiệu sản phẩm đặc sản, OCOP, thủ công mỹ nghệ, quà tặng, ẩm thực... của Hà Nội, Nghệ An và một số tỉnh, thành phố trong cả nước. Qua đó, góp phần tăng cường hoạt động hợp tác, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, nông nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp các địa phương kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh, đẩy mạnh sản xuất mở rộng thị trường, kết nối xúc tiến đầu tư, thương mại và phát triển du lịch nội địa nhằm phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh sau đại dịch COVID-19.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Nghệ An là tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ, có nhiều tiềm năng, lợi thế. Sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, hoạt động sản xuất, kinh doanh tỉnh Nghệ An đang dần được các cấp chính quyền và doanh nghiệp địa phương nỗ lực khôi phục và vực dậy. Các ngành bán buôn, bán lẻ, dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành, các ngành dịch vụ khác tăng mạnh. Trong bối cảnh hoạt động du lịch tăng trưởng do kích cầu, nên nhu cầu tiêu dùng, sử dụng các dịch vụ, vui chơi giải trí, du lịch của người dân tăng cao.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao sáng kiến phối hợp tổ chức “Tuần lễ sản phẩm Hà Nội - Nghệ An 2022” của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch TP Hà Nội và tỉnh Nghệ An cùng sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của các đơn vị, doanh nghiệp tỉnh bạn. Tuần lễ là hoạt động mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, đồng thời là điểm hẹn để các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, sản phẩm, tìm kiếm cơ hội giao thương, góp phần đưa kinh tế các địa phương nói riêng và cả nước nói chung ngày càng phát triển.

Với hơn 249 sản phẩm OCOP, trong đó, có 01 sản phẩm có tiềm năng 5 sao, 208 sản phẩm OCOP đạt 4 sao và 40 sản phẩm 3 sao, Nghệ An là một trong những tỉnh đứng tốp đầu cả nước về số lượng, chất lượng sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên. Các sản phẩm OCOP Nghệ An đã chứng tỏ được khả năng phát huy tiềm năng lợi thế đặc sản vùng miền. Điển hình như huyện Nam Đàn với các sản phẩm: Sen quê Bác, tương Nam Đàn, bột sắn dây, giò bê Nam Nghĩa...

Các đại biểu cắt băng khai mạc Tuần lễ sản phẩm Hà Nội – Nghệ An 2022

Những sản phẩm đặc sản của Hà Nội, từ ẩm thực như bánh cốm Hàng Than, bánh tôm Hồ Tây, bún Ốc Tây Hồ, cốm Làng Vòng, bánh cuốn Thanh Trì, phở cuốn Ngũ Xá, sữa chua Ba Vì, chè 4 mùa, nước sấu Hà Nội, đến các sản phẩm làng nghề nổi tiếng trong và ngoài nước như Lụa tơ tằm Vạn Phúc, tranh thêu Quất Động, gốm sứ Bát Tràng, Mây tre làng chuông, Sơn mài Hạ Thái,… được trưng bày, giới thiệu, mang đến tận tay người dân xứ Nghệ.

Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch TP Hà Nội Nguyễn Ánh Dương phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch TP Hà Nội Nguyễn Ánh Dương khẳng định sự kiện được kỳ vọng sẽ là một ngày hội giúp quảng bá hình ảnh Hà Nội, thu hút đông đảo người tiêu dùng, du khách đến tham quan, trải nghiệm những nét đặc trưng của văn hóa Hà Thành thông qua những sản vật chất lượng, được chọn lọc kỹ càng. Đồng thời, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Thành phố Hà Nội mong muốn “Tuần lễ sản phẩm Hà Nội-Nghệ An” sẽ trở thành một chương trình thường niên giúp tăng cường kết nối, quảng bá giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP, làng nghề, điểm đến du lịch của thành phố Hà Nội đến với tỉnh Nghệ An.

Các gian hàng quảng bá giới thiệu thiệu sản phẩm đặc sản, OCOP thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân đến thưởng thức

