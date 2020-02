'Khắc tinh' của tội phạm miền Tây xứ Nghệ

Đại úy Ngô Anh Tuấn, Phó trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An). Ảnh: C.H

Bí thư đoàn xuất sắc

Năm 2013, sau khi tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân, Ngô Anh Tuấn được lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An điều động về công tác tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Nghĩa Đàn. Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, tiếp nối truyền thống của các thế hệ đàn anh đi trước, Tuấn không ngừng phấn đấu, khẳng định bản thân.Trở thành đoàn viên tiêu biểu, anh được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi đoàn Công an huyện Nghĩa Đàn.

Trong vai trò Bí thư Chi đoàn, Ngô Anh Tuấn luôn sát cánh với các đoàn viên có mặt tại các gia đình neo đơn, hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ họ. Từ lợp mái nhà dột nát đến phụ hồ xây bờ tường cho dân, chàng trung úy trẻ đều xung kích đi đầu. “Thấy tôi có vẻ ngoài thư sinh, một số người dân nói ra khiêng gạch ngói, được bao nhiêu thì được. Tôi mỉm cười nói “cháu làm được” và chỉ khi thấy tôi biết trộn cát sỏi, ximăng một cách thuần thục như một phụ hồ lành nghề, họ mới ngạc nhiên. Có bác còn nói đùa: cháu về đi làm nghề thợ xây với bác”, anh Tuấn nhớ lại.

Chỉ sau một năm làm Bí thư Chi đoàn, Tuấn đã đưa công tác đoàn của đơn vị trở thành chi đoàn xuất sắc, tiên phong trong hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Đánh giá về chàng trung úy trẻ lúc đó, Bí thư Đoàn Công an tỉnh Nghệ An Nguyễn Đình Khánh cho biết: “Là thủ lĩnh đoàn, anh Tuấn đã góp phần không nhỏ trong việc truyền cảm hứng cho đoàn viên thanh niên cơ sở. Các phong trào thi đua của Chi đoàn Công an huyện Nghĩa Đàn luôn là tốp đầu của Đoàn thanh niên Công an tỉnh và Tỉnh Đoàn Nghệ An”.

Đánh án giữa rừng sâu

Được đào tạo bài bản, cộng với tính ham học hỏi, Ngô Anh Tuấn nhanh chóng khẳng định được mình trong công tác chuyên môn nghiệp vụ. Dấu ấn của anh càng thể hiện rõ nét qua mỗi cuộc đánh án. Anh kể, có những vụ án hình sự phức tạp phải vận dụng mọi kiến thức có được, thậm chí là “cao mưu” mới thành công. “Với nỗ lực của bản thân, trong quá trình điều tra các vụ án tôi luôn tuân thủ đúng quy định của pháp luật và các quy định của ngành. Đến nay các vụ án đều được xử lý đúng người, đúng tội, không có án phải trả hồ sơ điều tra bổ sung; không có tình trạng oan sai, bức cung, nhục hình”, anh Tuấn chia sẻ.

Thành công nhất của Ngô Anh Tuấn là ở các chuyên án ma tuý. Có những chuyên án anh và đồng đội đã gây tiếng vang khi triệt phá thành công đường dây mua bán ma túy lớn có trang bị vũ khí “nóng”. Điển hình là đường dây do Thò Bá Nái (SN 1990, trú tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong) cầm đầu. Lúc này Tuấn là Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự - Ma túy, mang quân hàm đại úy. Anh được giao nhiệm vụ phụ trách lực lượng trực tiếp bắt đối tượng Thò Bá Nái. “Tôi lên báo kế hoạch, thủ trưởng có hỏi: Lính đồng bằng lên đánh ma túy vùng biên giới có lo lắng không? Tôi trả lời: Cũng lo chứ ạ, nhất là khi đối tượng là ông trùm buôn bán ma túy, có vũ khí, lại thông thạo đường rừng... Được thủ trưởng chỉ bảo thêm, chúng tôi vững tâm vào trận”, đại úy Tuấn nhớ lại.

Nhận định nhóm đối tượng luôn manh động, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị vây bắt nên đại úy Ngô Anh Tuấn đã lên phương án để ứng phó với các tình huống có thể xảy ra. Một kế hoạch tỉ mỉ, chi tiết được thông qua, anh cùng các đồng đội lặng lẽ xuất kích. Để bắt được Thò Bá Nái, anh cùng đồng đội phải mật phục giữa mưa rừng và lũ vắt đói hơi người tại huyện biên giới Quế Phong (Nghệ An) trong nhiều ngày.

“Một số chiến sĩ trẻ công tác ở vùng đồng bằng, chưa biết gian khó vùng biên viễn, khi mật phục, vắt bám vào má, còn hỏi: Con gì đây đội trưởng? Mặc cho lũ vắt tấn công, các trinh sát vẫn phải bất động dưới mưa, căng tai lắng nghe tiếng chân người…, đại úy Tuấn nhớ lại.

Sau nhiều ngày mật phục, cuối cùng đối tượng cũng xuất hiện. Tín hiệu tấn công được phát ra, các trinh sát từ bụi rậm lao ra vây bắt đối tượng. Phát hiện bị bao vây, Thò Bá Nái lập tức rút khẩu súng K59 chống trả, tìm đường tẩu thoát. Vòng vây khép chặt, đại úy Tuấn cùng đồng đội đã khống chế, tước vũ khí, tóm gọn “ông trùm” cùng 10 bánh heroin, một khẩu súng K59 và 5 viên đạn.

Bắt được đối tượng cầm đầu Thò Bá Nái, hoạt động mua bán ma túy trên địa bàn giảm hẳn.Với những thành tích nổi bật, đại úy Ngô Anh Tuấn được cấp trên tin tưởng đề bạt làm Phó trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn từ tháng 8/2017.

Trò chuyện với anh đã cho chúng tôi ấn tượng về một lãnh đạo trẻ xung kích, sáng tạo, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ để bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Anh tâm niệm, việc học tập và làm theo lời Bác là trong từng nếp sống hàng ngày, từng việc làm cụ thể và trong từng chuyên án, chứ không phải ở đâu xa vời.

Đại úy Ngô Anh Tuấn, Phó trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đã chỉ đạo triệt phá gần 100 chuyên án về ma túy, đánh bạc. Anh luôn đôn đốc các đội nghiệp vụ đẩy mạnh tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Các vụ trọng án xảy ra trên địa bàn đều được khám phá nhanh chóng, đạt hiệu quả 100%. Năm 2018, anh được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng 3.

Tác giả: CẢNH HUỆ

Nguồn tin: Báo Tiền phong