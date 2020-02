Kết thúc 'Hạ cánh nơi anh' gây tiếc nuối vì để nam phụ chết

Your browser does not support the video tag.

Clip: Cái kết viên mãn cho hai nhân vật chính của 'Hạ cánh nơi anh'

Lên sóng từ ngày 14/12/2019, Hạ cánh nơi anh (Crash Landing on You) liên tục là tâm điểm thu hút trên mạng xã hội, khiến fan trông ngóng từng ngày. Bộ phim gây sốt không chỉ tại Hàn Quốc mà cả ở nhiều nước châu Á khác, tiêu biểu là Việt Nam.

Sau 2 tháng 'làm mưa làm gió' mạng xã hội, bộ phim đã chính thức kết thúc vào tối 16/2. Mặc dù trước đó, phim được dự đoán sẽ có một cái kết 'đẫm nước mắt', tuy nhiên điều đó chỉ xảy ra ở nửa đầu của tập cuối. Tập 16 đã khiến khán giả tương đối hài lòng vì cái kết đẹp dành cho cặp tài phiệt - đại úy Yoon Se Ri (Son Ye Jin) và Ri Jeong Hyeok (Hyun Bin). Tuy nhiên, cặp đôi phụ Goo Seung Joon (Kim Jung Hyun) - Seo Dan (Seo Ji Hye) lại không có may mắn như vậy.

Mở đầu tập cuối, Se Ri trong trạng thái nguy kịch khi bị nhiễm trùng máu sau phẫu thuật. Khán giả thót tim khi tim Se Ri ngừng đập trong một vài khoảnh khắc. Tuy nhiên cô đã tỉnh dậy để chạy đến gặp lại người yêu trước khi anh bị bắt trở lại quê hương.

Cuộc chia tay giữa cặp đôi ở khu vực biên giới lại một lần nữa khiến người hâm mộ rơi nước mắt. Vì lo lắng người yêu chưa bình phục đã phải vận động mạnh Jeong Hyeok bất chấp sự đối nghịch giữa hai bên mà lao về phái Se Ri. Những ngày tháng không thể bên nhau giờ đây chỉ có thể đánh đổi bằng vài phút quý giá. Lần chia tay này chính thức là lời từ biệt cuối cùng của cả hai.

Trên đường được áp giải trở về, Jeong Hyeok cũng gặp nguy khi bị ám sát. May mắn thay anh đã được bố giải cứu ngay tức thời.

Trong những ngày xa nhau, Se Ri buồn bã khi nhớ lại những kỉ niệm khi còn ở bên cạnh người yêu, còn Jeong Hyeok đã cài đặt tin nhắn tự động gửi đến cô hàng ngày. Nhờ những dòng tin nhắn mà Se Ri được an ủi nhiều hơn. Mặc dù không thể gặp mặt nhưng cả hai vẫn như đang sống bên cạnh nhau trong mọi khoảnh khắc.

Và định mệnh lại một lần nữa xảy ra, Se Ri trở lại Thuỵ Sĩ với hy vọng mong manh sẽ gặp lại được Jeong Hyeok. Trong lúc nhảy dù, cô lại gặp phải một cơn gió to và cuốn đi. Một lần nữa, Se Ri lại 'hạ cánh' xuống ngay nơi mà Jeong Hyeok đang đứng đợi, như lần đầu tiên cả hai chạm mặt nhau. Cặp đôi hội ngộ, trao nhau nụ hôn trong niềm hạnh phúc vô bờ của khán giả.

Tuy nhiên, bên cạnh cặp đôi chính có một cái kết đẹp nhưng Seo Dan và Seung Joon lại không may mắn như vậy. Đây cũng là điều khiến không ít khán giả thấy còn tiếc nuối.

Vì trúng đạn nên Seung Joon đã chết. Tuy nhiên trước khi ngừng thở, anh mãn nguyện khi được nghe Seo Dan nói "Em thích anh".

Seo Dan quyết định báo thù cho người mình yêu khi bắt đầu tìm kiếm anh trai Se Hyung của Se Ri cho kế hoạch trả thù của mình. Gia đình Yoon Se Hyung tại Hàn cũng không thể yên ắng khi Se Ri đứng ra làm chứng và phơi bày tội ác của anh trai. Chuyện hôn ước với Jeong Hyeok, Seo Dan cũng quyết định huỷ hôn và được sự chấp thuận của gia đình 2 bên. Seo Dan trở lại cuộc sống, tiếp tục rong ruổi những tháng ngày độc thân.

Vậy là sau 16 tập, bộ phim đã chính thức khép lại với quá nhiều cung bậc cảm xúc. Không thể phủ nhận lý do bộ phim thành công ngoài mong đợi không chỉ bới dàn diễn viên tài năng mà còn ở phần nội dung nhân văn và đầy những xúc cảm. Qua bộ phim, chúng ta có thể thấy rõ được một chân lý cao đẹp: "Không có gì có thể ngăn cản được tình yêu đôi lứa, kể cả khoảnh cách địa lý hay ranh giới không cho phép".

Hạ cánh nơi anh là tác phẩm xoay quanh chuyện tình đẹp bất chấp khác biệt chính trị giữa nữ tài phiệt người Nam Hàn – Yoon Se Ri (Son Ye Jin) và sĩ quan Bắc Hàn – Ri Jeong Hyeok (Hyun Bin). Trong một lần đi nhảy dù, Se Ri tình cờ bị một cơn lốc cuốn sang Khu phi quân sự Triều Tiên rồi gặp gỡ chàng quân nhân họ Ri. Tại đây, cô được Jung Hyeok hết lòng bảo vệ. Cả hai cùng nhau trải qua nhiều biến cố rồi đem lòng yêu đối phương.

Chuyện tình đẹp xuyên biên giới của 'Hạ cánh nơi anh' khiến người hâm mộ phát sốt.

Theo thống kê trên Naver, bộ phim đang được tìm kiếm nhiều thứ 2, chỉ sau tin tức về dịch viêm phổi cấp virus corona. Càng gần đến tập cuối, bộ phim càng thu hút lượng lớn khán giả. Trong tập 13 và 14 phát sóng lần lượt vào ngày 8, 9/2 vừa qua, bộ phim đã đạt mức rating có thời điểm chạm mốc 19%, đưa bộ phim vào danh sách những phim có rating cao nhất lịch sử của đài tvN.

Tác giả: Tùng Nguyễn

Nguồn tin: Báo Việt Nam Net