Kết luận điều tra: Dì ghẻ hành hạ dã man bé gái 8 tuổi đến chết do ghen tức

Chiều 22/12/2021, một bệnh viện ở quận Bình Thạnh, TPHCM tiếp nhận cháu A. do cha ruột đưa đến cấp cứu trong tình trạng ngưng tuần hoàn tim phổi và đã tử vong, thi thể có nhiều vết thâm bầm nghi bị đánh, nên trình báo công an. Ngày 23/12/2021, Công an quận Bình Thạnh xác định Trang có dấu hiệu bạo hành bé gái dẫn đến tử vong nên đã bắt khẩn cấp. Ngày 28/12, cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Trang về tội Hành hạ người khác. Ba ngày sau, nhà chức trách bắt khẩn cấp Thái điều tra hành vi đồng phạm. Tối 1/1/2022, do tính chất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, Công an quận Bình Thạnh chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM, tiếp tục xử lý. Tại cơ quan điều tra, Thái khai từ giữa năm 2020, Trang thỉnh thoảng có đánh, la con gái. Đến tháng 10/2021, bé A. phải học online, Trang kèm dạy học và thường chửi mắng, đánh đập bằng tay chân, cây gỗ, cây sắt, ống nhựa, roi mây... Phục hồi camera trước đó, cơ quan chức năng ghi nhận Trang nhiều lần bạo hành, đánh đập bé và có sự chứng kiến của Thái nhưng không can ngăn. Thái cũng thừa nhận đã nhiều lần chứng kiến con gái mình bị dì ghẻ đánh, chính Thái cũng có lần cầm cây đánh con. Thái biết Trang dùng roi, cây đánh con mình nhiều lần, liên tiếp và đánh gây thương tích ở một số vùng nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến tính mạng nhưng cho rằng không nghĩ hậu quả nghiêm trọng nên vẫn để Trang "dạy dỗ" thời gian qua. Ngày 22/12/2021, bé A. bị hành hạ dã man trong khoảng 4 tiếng trước khi tử vong, Thái khai đi làm, không chứng kiến Trang đánh con. Khi về nhà, thấy con ngất lịm, sơ cứu nhưng cảm nhận con không còn phản xạ nên anh ta đưa đi bệnh viện. Trong thời gian chờ cấp cứu, Trang có kể cho Thái biết việc đánh con. Tuy nhiên Thái không trình báo, tố giác, mà còn vào ứng dụng điện thoại kết nối camera trong nhà chung cư, xóa dữ liệu camera.