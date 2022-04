Kéo 'quân' đi chém người yêu cũ của bạn gái

Các đối tượng bị bắt.

Ngày 21/4, Công an quận 4, TPHCM cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Minh (24 tuổi), Đoái Hữu Nghĩa (22 tuổi), Nguyễn Văn Quý (25 tuổi), Nguyễn Thanh Quang (32 tuổi) và Nguyễn Phú Tài (20 tuổi) để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích". Đây là nhóm nghi phạm đã tham gia chém 3 người bị thương trên địa bàn.

Theo điều tra ban đầu, trước đây anh T.Q.H. (24 tuổi, ngụ quận 4) và cô gái tên T. có quan hệ tình cảm với nhau nhưng đã chia tay. Sau đó, hai người xảy ra mâu thuẫn về vấn đề tiền bạc.

Ngày 11/4, T. cùng 4 người khác đến nhà anh H. để đòi tiền thì dẫn đến lời qua tiếng lại. Sau đó, chị T. kể lại cho bạn trai mới là Minh. Nghe người yêu kể xong, Minh gọi thêm 9 người mang theo hung khí đến chém anh H. và 2 người đang ở cùng khiến 3 người khác bị thương.

Hung khí bị thu giữ.

Sau khi gây án, Minh cùng đồng bọn tẩu thoát khỏi hiện trường. Các nạn nhân được người dân xung quanh đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an quận 4 vào cuộc điều tra. Qua lấy lời khai nhân chứng, trích xuất hình ảnh camera an ninh trong khu vực, Công an đã xác định được nghi phạm và bắt giữ Minh cùng 4 người khác. Một số người khác đang lẩn trốn.

Công an đề nghị những người có liên quan nhanh chóng đến cơ quan công an đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.

Vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Tác giả: Ngô Bình

Nguồn tin: tienphong.vn