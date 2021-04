Kẻ giết, đốt thi thể chủ quán cà phê ở huyện Bình Chánh khai gì?

Tối 1-4, Công an TP HCM đang tạm giữ nghi can Huỳnh Văn Được (29 tuổi, quê Long An) để điều tra về hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản".

Tại cơ quan công an, bước đầu, Được khai nghiện ma tuý, từng có tiền án về tội "Cướp tài sản". Ngoài ra, Được đang nợ nần tiền bạc, không có khả năng chi trả.

Huỳnh Văn Được

Sáng 25-3, Được đến uống cà phê ở quán của chị Trần Thị H. (29 tuổi, quê ở huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) trên Quốc lộ 1 (đoạn thuộc ấp 3, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh). Do không có tiền thanh toán nên giữa Được và chị H. xảy ra mâu thuẫn.

Được rút dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát khiến chị H. tử vong tại chỗ. Sau đó, Được dùng lửa đốt thi thể chị H. để phi tang rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Bình Chánh phối hợp với Công an TP HCM có mặt khám nghiệm hiện trường, truy bắt hung thủ. Qua trích xuất camera và nhận dạng đối tượng từ người dân, cơ quan công an đã xác định Được chính là kẻ giết người.

Riêng Được, sau khi gây án liền lẩn trốn khắp nơi để tránh sự truy bắt từ lực lượng công an. Tuy nhiên, ngày 1-4, khi Được vừa có mặt tại Bến xe Miền Tây thì bị trinh sát ập đến bắt giữ.

Tác giả: SỸ HƯNG

Nguồn tin: Báo Người Lao Động