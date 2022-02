Kê biên tài sản hàng nghìn tỷ trong vụ buôn lậu 204 triệu lít xăng

Trong kết luận điều tra vụ buôn lậu hơn 204 triệu lít xăng RON 95 từ Singapore về Việt Nam, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã chuyển hồ sơ đề nghị VKSND cùng cấp truy tố 74 bị can về các tội Buôn lậu, Nhận hối lộ.

Kết quả điều tra cho thấy từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty Phan Lê Hoàng Anh), Đào Ngọc Viễn (Giám đốc Công ty Đại Dương Hải Phòng) và đồng phạm đã vận chuyển 48 chuyến với tổng cộng hơn 204 triệu lít xăng lậu (trị giá trên 2.800 tỷ đồng ). Trong đó, hơn 196 triệu lít xăng đã được tiêu thụ.

Nhà chức trách cáo buộc Hữu, Viễn và Phạm Hùng Cường (quê Hải Phòng, đang bị truy nã) là 3 người cầm đầu đường dây buôn lậu xăng. Trong đó, ông Hữu là người thu lợi 105 tỷ đồng , nhiều nhất trong các bị can.

Quá trình tố tụng, cơ quan chức năng đã kê biên hàng trăm loại tài sản có tổng trị giá ước tính hàng nghìn tỷ đồng của các bị can, gồm tiền mặt, bất động sản, ôtô, tàu biển...

Công an thu giữ hơn 100 tỷ đồng trong chuyên án 920G. Ảnh: Công an Đồng Nai.

Theo đó, cơ quan điều tra tạm giữ 4 tàu thủy Nhật Minh là các phương tiện vận chuyển xăng lậu. Quá trình khám xét nơi ở và công ty do Phan Thanh Hữu làm giám đốc, nhà chức trách tạm giữ 100 tỷ đồng , 123.000 USD , kê biên 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất ở TP.HCM và Sóc Trăng của Hữu và vợ, phong tỏa 5 tài khoản ngân hàng.

Phan Lê Hoàng Anh (con gái của Hữu, người đứng ra giao dịch tiền mua bán xăng) bị kê biên 2 bất động sản ở TP.HCM và 4 thẻ ngân hàng.

Đối với Đào Ngọc Viễn, công an tạm giữ 5 tỷ đồng , kê biên 2 tàu thủy Pacific Ocean (trọng tải 3.000 tấn) và Western Sea (5.000 tấn), phong tỏa một tài khoản ngân hàng. Bị can Phạm Hùng Cường bị phong tỏa 6 tài khoản ngân hàng.

Đối với Nguyễn Hữu Tứ (đồng phạm giúp sức cho nhóm cầm đầu), cơ quan điều tra tạm giữ hơn một tỷ đồng, 5 sổ tiết kiệm trị giá 50 tỷ đồng , phong toả 20 tài khoản ngân hàng, 3 tàu biển, 4 ôtô và nhiều bất động sản ở TP.HCM, Đồng Tháp.

Một tàu trọng tải 1.500 tấn bị tạm giữ. Ảnh: Công an Đồng Nai.

Trong vụ án, bị can Ngô Văn Thụy (cựu Đội trưởng Đội 3 thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) bị đề nghị truy tố tội Nhận hối lộ với số tiền hơn 830 triệu đồng. Quá trình tố tụng, cơ quan công an thu giữ hơn 100.000 USD , 158 triệu đồng, khúc sừng nghi tê giác và một khẩu súng ngắn.

Ngoài những bị can trên, cơ quan điều tra còn thu giữ, kê biên nhiều loại tài sản của các bị can khác gồm bất động sản, xe bồn, tàu thủy; phong tỏa tài khoản nhà băng của nhiều chủ cây xăng liên quan vụ án tại Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu, TP.HCM và các bị can.

Liên quan vụ án này, Phan Thanh Hữu và đồng phạm còn bị xem xét các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả và in, phát hành, mua bán hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước. Cơ quan điều tra đã tách vụ án hình sự, trưng cầu hơn 2,5 triệu lít xăng và 9 hóa đơn giá trị gia tăng để tiếp tục làm rõ.

Tác giả: Hoàng Lam

Nguồn tin: zingnews.vn