Kê biên nhiều biệt thự, căn hộ của cựu chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế (Công ty AIC), cùng 35 bị can khác trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn thời điểm chưa bị khởi tố. Ảnh: AIC

Trong đó, dù bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bỏ trốn và bị Bộ Công an truy nã vẫn bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và tội đưa hối lộ. Ngoài bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố cựu chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái; cựu bí thư tỉnh Đồng Nai Trần Đình Thành; cựu giám đốc Sở Y tế, cựu giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ về tội nhận hối lộ.

Trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra đã kê biên căn biệt thự diện tích 357 m2 trên phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội mà bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn nhờ bố đẻ là ông Nguyễn Văn Mỹ đứng tên và căn biệt thự diện tích 453 m2 ở phố Nguyễn Huy Tự, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đứng tên bà Nhàn.

Ngoài ra, cơ quan điều tra Bộ Công an cũng kê biên 6 căn hộ chung cư đứng tên Nguyễn Thị Thanh Nhàn, ở các tầng 11 và 17 chung cư Pacific Place, phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm; phong tỏa số tiền hơn 107,3 tỉ đồng trong 4 tài khoản Công ty AIC mở tại ngân hàng. Ngoài những tài sản trên, cơ quan điều tra kê biên thửa đất diện tích hơn 4.000 m2 tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã được cấp sổ đỏ cho Công ty AIC.

Về phía các bị can khác, gia đình các ông Trần Đình Thành, cựu bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, và Đinh Quốc Thái, cựu chủ tịch tỉnh Đồng Nai, cùng nộp khắc phục 14,5 tỉ đồng; gia đình bị can Phan Huy Anh Vũ, cựu giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, đã nộp lại 10 tỉ đồng. Đây là số tiền mà cơ quan tố tụng cáo buộc bị can Nhàn đưa hối lộ cho 3 bị can nêu trên.

Theo kết luận điều tra, với cương vị Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc AIC, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã thành lập, điều hành, xây dựng bộ máy tổ chức công ty và các đơn vị thành viên; chỉ đạo cấp dưới thông đồng, móc ngoặc với chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, công ty "quân xanh" để đảm bảo Công ty AIC được trúng thầu. Bị can Nhàn cũng thành lập các ban nội bộ do bà ta trực tiếp điều hành, giao những người thân tín phụ trách, thực hiện việc điều chuyển dòng tiền thu lợi bất chính, hợp thức hóa để chi ngoài sổ sách cho lãnh đạo thuộc Tỉnh ủy, UBND tỉnh, chủ đầu tư theo cơ chế Nhàn đặt ra.

Tại Đồng Nai, cựu chủ tịch AIC đã dùng phương thức, thủ đoạn nêu trên, lợi dụng mối quan hệ với cựu Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành giới thiệu, đặt vấn đề với cựu Chủ tịch tỉnh Đinh Quốc Thái và các bị can là cựu lãnh đạo sở, ngành địa phương cho AIC tham gia, trúng 16 gói thầu cung cấp trang thiết bị y tế tại dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Theo Cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Thanh Nhàn biết rõ việc Công ty AIC không đủ năng lực tài chính để tham dự thầu theo quy định, do đó Nhàn chỉ đạo Đỗ Văn Sơn, kế toán trưởng điều chỉnh số liệu để Nhàn ký báo cáo tài chính, cung cấp các thông tin không trung thực về năng lực tài chính, làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, gian lận trong đấu thầu. Bên cạnh đó, để đối phó với hoạt động thanh tra, kiểm tra, điều tra, xác minh của các cơ quan chức năng, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã yêu cầu nhiều nhân viên, lãnh đạo chủ chốt xuất cảnh khỏi Việt Nam, tiêu hủy tài liệu, chứng cứ.

Lợi dụng sự quen biết với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, cựu chủ tịch Công ty AIC và đồng phạm sử dụng nhiều chiêu trò để Công ty AIC trúng 16 gói thầu trang thiết bị y tế và xây lắp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai, với trị giá hơn 665 tỉ đồng. Từ đó hưởng lợi trái pháp luật hơn 148 tỉ đồng, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước.

Để trúng những gói thầu này, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã trực tiếp và chỉ đạo cấp dưới đưa hối lộ cho cựu bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành 14,5 tỉ đồng; cựu chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái 14,5 tỉ đồng và cựu giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ 14,8 tỉ đồng.

