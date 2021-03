JICA tiếp tục hỗ trợ Nghệ An phát triển lĩnh vực nông nghiệp

Về phía đoàn công tác cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam – JICA, ông Murooca Naomichi - Phó trưởng đại diện văn phòng làm trưởng đoàn.

Tiếp và làm việc với đoàn, có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đã giới thiệu về tiềm năng, lợi thế phát triển nông nghiệp của tỉnh Nghệ An.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu tại buổi làm việc.

Là tỉnh có diện tích lớn, dân số đông, nông nghiệp Nghệ An là lĩnh vực đóng vai trò rất quan trọng của nền kinh tế Nghệ An. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19, nông nghiệp Nghệ An vẫn tăng trưởng 4,9%, trở thành bệ đỡ của nền kinh tế của tỉnh. Thời gian qua, tổ chức JICA của Nhật Bản đã có nhiều chương trình hỗ trợ kinh tế nông nghiệp Nghệ An phát triển theo hướng liên kết chuỗi, tạo hàng hóa lớn đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

Tỉnh Nghệ An đánh giá cao sự hỗ trợ của JICA và mong muốn trong thời gian tới, tổ chức JICA sẽ tiếp tục có nhiều chương trình dự án hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp của tỉnh. UBND tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các chuyên gia của dự án làm việc tại địa phương.

Ông Murooka Naomichi - Phó trưởng đại diện văn phòng JICA tại Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ Nghệ An phát triển lĩnh vực nông nghiệp trong thời gian tới.

Tại buổi lễ, ông Murooka Naomichi - Phó trưởng đại diện văn phòng JICA tại Việt Nam, đánh giá cao về sự phối hợp tích cực của tỉnh Nghệ An trong thực hiện Dự án Hợp tác kỹ thuật về quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp tại Nghệ An từ năm 2016-2019. Dự án đã hỗ trợ nông dân một số địa phương sản xuất theo hướng thị trường; kết nối giữa người sản xuất và người tiêu dùng. Đã có 15 dự án thành công trong việc kết nối cung - cầu.

Từ những kết quả đã đạt được, trong năm 2021 và các năm tiếp theo, JICA sẽ thực hiện các dự án phát triển nông nghiệp hỗ trợ tỉnh Nghệ An, xây dựng thị trường hàng hóa nông nghiệp, hướng đến xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản và các thị trường khó tính khác. Cùng với đó, JICA sẽ tiếp tục giới thiệu tiềm năng của tỉnh Nghệ An để các doanh nghiệp Nhật Bản tìm cơ hội đầu tư./.

Tác giả: Thúy Vinh - Cảnh Hồng

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An