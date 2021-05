iPhone 12 liên tục giảm giá

Tháng 3, iPhone 12 bản 64 GB được bán với giá 21,4 triệu đồng. Đến tháng 4, máy được giảm còn 20,9 triệu đồng. Hiện tại, model này có giá 20 triệu đồng ở hệ thống FPT Shop và CellphoneS. Thế Giới Di Động (TGDĐ) đang bán iPhone 12 với giá 20,4 triệu đồng.

Giá máy có sự chênh lệch ở các nhà bán lẻ nhỏ hơn. Theo đó, Hoàng Hà Mobile, Minh Tuấn Mobile đang bán iPhone 12 với giá lần lượt 19,1 và 19,5 triệu đồng.

Các model còn lại trong dòng iPhone 12 không có sự thay đổi quá nhiều về giá bán. Hiện tại, iPhone 12 mini có giá từ 15,9 triệu đồng cho bản 64 GB. iPhone 12 Pro, 12 Pro Max 128 GB có giá từ 26,4 và 28,9 triệu đồng.

Theo số liệu từ công ty nghiên cứu thị trường GfK, iPhone 12 Pro Max là mẫu iPhone bán chạy nhất trong tháng 3 tại Việt Nam với 8.807 máy. iPhone 12 đạt con số 5.580 máy.

Ông Nguyễn Thế Kha - Giám đốc Khối Ngành hàng Viễn thông Di động FPT Shop cho biết sản phẩm bán chạy nhất trong dòng iPhone 12 là mẫu iPhone 12 Pro Max với hơn 60% số lượng bán ra.

iPhone 12 Pro Max được người dùng Việt ưa chuộng hơn iPhone 12. Ảnh: Android Authority.

“Theo lịch sử hàng năm thì quý II luôn là thời điểm thấp nhất. Doanh số có thể tụt giảm về 50% hoặc thấp hơn. Năm nay, hệ thống đã chạy các chương trình giảm giá trên iPhone 12, nhằm thu hút khách hàng. So với đầu năm, doanh số iPhone 12 hiện tại chiếm khoảng 60%. Đây được xem là kết quả tương đối tốt”, ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện truyền thông hệ thống CellphoneS chia sẻ.

Theo ông Tuấn Minh, Quản lý ngành hàng Apple của Hoàng Hà Mobile, so với đầu năm doanh số iPhone 12 đã giảm khá nhiều do vừa qua mùa mua sắm cao điểm và cũng như bị ảnh hưởng bởi dịch. Tuy nhiên, số bán tăng trưởng nhẹ so với cùng kỳ của năm ngoái.

Đại diện hệ thống TGDĐ cho biết nguồn hàng của iPhone 12 về nhiều nhưng lực mua không cao vì đang mùa thấp điểm.

Cuối tháng 4, Apple đã giới thiệu iPhone 12 phiên bản màu tím để kích cầu và có thêm sự lựa chọn cho người dùng. Máy đã lên kệ tại Việt Nam vào đầu tháng 5.

Các hệ thống bán lẻ đều cho biết phiên bản màu tím mới trên iPhone 12 không nhận được sự quan tâm từ phía người dùng. "Lượng bán của iPhone 12 tím thấp hơn so vs kỳ vọng của hệ thống. Dường như việc khoác lên mình một màu sắc mới không khiến iPhone 12 nổi bật hơn trong những lựa chọn của khách hàng", ông Tuấn Minh chia sẻ.

Tác giả: Lê Trọng

Nguồn tin: zingnews.vn