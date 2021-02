Huy động hàng chục cảnh sát vây bắt trùm ma túy trong đêm

Cụ thể, vào khoảng 20h10 (ngày 21/2), tại khu vực biên giới thuộc địa bàn xã Ngọc Lâm (huyện Thanh Chương, Nghệ An), Công an thành phố Vinh chủ trì, phối hợp Đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, Đồn biên phòng Ngọc Lâm, Công an huyện Thanh Chương bắt quả tang đối tượng Bùi Tiến Vân (SN 1983, trú xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".

Trước đó, qua công tác trinh sát, Công an thành phố Vinh nắm được nhiều thông tin, Bùi Tiến Vân có các hoạt động mua bán trái phép chất ma túy từ Lào vào Nghệ An. Ngoài ra, đối tượng này còn cầm đầu đường dây tội phạm ma túy này, chọn Nghệ An là địa bàn trung chuyển để đưa ma túy vào các tỉnh, thành phố phía Nam tiêu thụ.

Đối tượng và tang vật tại CQĐT.

Để vây bắt đối tượng Bùi Tiến Vân, Công an thành phố Vinh đã huy động 100% cán bộ, chiến sỹ Đội CSĐTTP về ma túy tham gia chuyên án.

Đến ngày 21/2, nắm được thông tin Bùi Tiến Vân đi từ huyện Đô Lương lên huyện Thanh Chương để mua ma túy. Ban đầu người đàn ông này sử dụng xe ô tô, sau đó thay đổi phương tiện là xe máy và thay đổi trang phục. Tối cùng ngày, Vân lên xã biên giới Ngọc Lâm để mua ma túy của 1 đối tượng người Lào. Trên đường trở về, Bùi Tiến Vân bị công an bắt giữ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2kg ma túy đá, 2kg ketamine, 2 bánh heroin. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Bùi Tiến Vân đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện, chuyên án đang được cơ quan công an hoàn tất hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: CẢNH HUỆ

Nguồn tin: Báo Tiền Phong