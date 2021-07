'Hotgirl' say xỉn ngã vào hố chất thải, cảnh giải cứu khiến nhiều người hãi hùng, nạn nhân chừa tới già

Khi có chuyện vui, mọi người thường tụ tập uống rượu mà khi buồn không ít người cũng tìm tới rượu để giải sầu. Nhưng nếu uống không biết điểm dừng thì rất dễ say và không kiểm soát được bản thân, làm ra những hành vi đáng xấu hổ.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện đoạn video quay lại “tai nạn” của một hotgirl khi say rượu ở Bạng Phụ, tỉnh An Huy. Theo đó, cô gái đến tham dự một buổi tiệc với vài người bạn và trở về nhà một mình. Tuy nhiên, vì lỡ uống quá chén nên cô gái không thể đi vững rồi ngã xuống hố phân trước một nhà vệ sinh công cộng.

Chứng kiến cảnh tượng này, 4 người đàn ông đã không ngần ngại chạy tới giúp đỡ cô gái. Họ cùng nhau kéo hotgirl chân dài ra khỏi khố phân rồi dùng vòi nước xịt vào người cô gái, giúp cô làm sạch chất bẩn dính trên người. Thậm chí, một anh chàng còn phải dùng tới cả bàn chải.

Mùi hôi thối trên người khiến cô gái cũng không thể chịu đựng nổi, cô ngồi bệt trên mặt đất và liên tục nôn ọe. Do đó, một người đàn ông đã dùng vòi nước giúp cô súc miệng, nhưng vì nước quá mạnh nên cô nàng lại ho sặc sụa.

Hotgirl chân dài không may rơi xuống hố phân khi say xỉn và được 4 người đàn ông giúp đỡ.

Màn say rượu đáng xấu hổ này nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội, đa số mọi người đều chỉ trích cô gái và công nhận những anh chàng kia quá tốt bụng. Một số người bình luận:

“Phải công nhận là 4 anh chàng kia quá tốt bụng. Mấy chị gái gần đó có ai tới giúp đâu, họ chỉ đứng bịt mũi và quay video”,

“Thật đáng xấu hổ. Chắc cô gái này cũng không muốn nhớ lại sự việc này đâu”,

“Uống cho lắm vào rồi giờ đẹp mặt chưa. Chắc giờ hotgirl này sợ rượu đến già luôn”.

Một số dân mạng nhanh chóng phát hiện ra sự việc này xảy ra từ năm 2017. Nhưng dù vậy, đoạn video vẫn đang gây bão trên mạng xã hội như một lời cảnh tỉnh cho những “sâu rượu”.

Tác giả: Phương An

Nguồn tin: saostar.vn