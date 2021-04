Hotgirl ma túy Trà My: Sống... đạo lý, thích hóa thân thành phi tần mỹ nữ

Trà My vốn sắc sảo và xinh đẹp. Từ một cô sinh viên tỉnh lẻ, My nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống đô thị Đà thành. Sau khi quen biết và yêu Nguyễn Vũ Trọng, SN 1983, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng - ông trùm ma túy, My cũng theo Trọng dấn thân vào tội lỗi.