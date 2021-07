Hỗn chiến ở Long An, 2 người tử vong

17h ngày 4/7, 2 nhóm gồm khoảng 15 thanh niên cầm mã tấu lao vào hỗn chiến trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Nhóm yếu thế bỏ chạy về hướng huyện Tân Trụ rồi trốn trong khu dân cư.

Vụ việc khiến Huỳnh Hồng Sanh (25 tuổi, ngụ huyện Tân Trụ) và một thanh niên chưa rõ danh tính tử vong tự chỗ, 2 người khác bị thương.

Những người liên vụ hỗn chiến đã rời khỏi hiện trường sau khi sự việc xảy ra.

Công an huyện Bến Lức và Công an tỉnh Long An sau đó đã đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

“Một nhóm ở huyện Tân Trụ, nhóm còn lại ở huyện Bến Lức. Khi nhóm ở huyện Tân Trụ chạy đến xã Nhựt Chánh (huyện Bến Lức) thì bị nhóm còn lại mật phục truy sát”, một nhân chứng cho biết.

Tác giả: Ái Loan-An Huy

Nguồn tin: zingnews.vn