Hơn 11.000 thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Báo cáo nhanh của Bộ GD&ĐT, tính đến 17h, ngày 5/8, tổng số 11.421 thí sinh đến làm thủ tục dự thi đợt 2, đạt tỷ lệ 97,98%, 236 thí sinh chưa đến làm thủ tục dự thi. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 2, cả nước có 11.657 thí sinh đăng kí dự thi của 38 tỉnh/thành phố. Các thí sinh dự thi tại 13 hội đồng thi, với 49 điểm thi, 683 phòng thi.

Đánh giá chung của Bộ GD&ĐT, ngày làm thủ tục dự thi diễn ra thuận lợi trên tất cả các điểm thi. Các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 được các địa phương chuẩn bị chu đáo. Một số thí sinh chưa đến làm thủ tục sẽ tiếp tục làm thủ tục vào đầu buổi sáng nay (6/8).

Lịch thi tốt nghiệp THPT đợt 2.

Về khâu tổ chức thi, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh, đợt thi thứ 2 tuy số lượng thí sinh ít nhưng vẫn đòi hỏi tính công bằng cao, không vì ít thí sinh mà lơ là, chủ quan.

Thứ trưởng Độ đề nghị các địa phương có thí sinh đăng ký thi đợt 2 rà soát danh sách thí sinh dự thi, thí sinh nguyện vọng xét đặc cách tốt nghiệp THPT, tránh bỏ sót hoặc nhầm lẫn, gây thiệt thòi cho các em. Những thí sinh hoàn cảnh khó khăn hoặc vướng mắc trong đi lại, ăn ở, cần được hỗ trợ kịp thời để đảm bảo không em nào điều kiện khó mà không thể dự thi.

Theo thống kê, Bắc Giang là địa phương có số lượng thí sinh dự thi đợt 2 đông nhất cả nước với 3.106 em. Trong đó, 51 thí sinh của 7 tỉnh khác gửi sang, gồm: Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Ông Trần Khắc Nam, Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang cho biết, để đảm bảo an toàn phòng dịch, Sở GD&ĐT thống nhất với các tỉnh gửi thí sinh dự thi đợt 2 tại Bắc Giang hạn chế tối đa số người đi theo, bố trí phương tiện tập trung, hạn chế dừng đỗ, tiếp xúc với người khác trong quá trình di chuyển.

Sở cũng đề nghị với 7 tỉnh trên, phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức đón - đưa các đoàn thí sinh đến và rời khỏi Bắc Giang an toàn, thuận lợi. Sở GD&ĐT bố trí nơi lưu trú riêng, đồng thời cử cán bộ trực tiếp hỗ trợ các đoàn.

“Thời điểm tổ chức thi đợt 2, Bắc Giang cơ bản an toàn về dịch. Do đó, trừ các cán bộ làm thi đã được tiêm vaccine từ trước, chúng tôi chỉ tổ chức xét nghiệm cho thí sinh tỉnh ngoài gửi sang dự thi. Đến cuối ngày 4/8, Bắc Giang đã đón các thí sinh của Hà Tĩnh, Nghệ An, Thái Nguyên. Chậm nhất sáng nay, các đoàn thí sinh của tỉnh khác sẽ có mặt đầy đủ tại địa phương này để làm thủ tục và dự thi vào các ngày 6 - 7/8", ông Nam cho biết thêm.

Tác giả: HÀ CƯỜNG

Nguồn tin: vtc.vn