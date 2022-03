Hơn 100 người bị bỏng cổ tay vì đồng hồ thông minh

Mẫu smartwatch Fitbit Ionic vừa bị phản ánh gây bỏng cổ tay người dùng, theo Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ (CPSC). CNBC cho biết Fitbit đã bán được 1 triệu chiếc Ionic tại Mỹ và 700.000 chiếc trên toàn thế giới.

Phần pin nằm trong chiếc Fitbit Ionic bị quá nhiệt, do đó gây bỏng cho người đeo. 174 trường hợp ghi nhận tình trạng nhiệt độ pin quá cao, trong đó có 118 người sử dụng bị bỏng. Nhiều người còn đeo thiết bị khi ngủ để theo dõi sức khỏe.

Đáng chú ý, có 2 người bị bỏng cấp độ 3, loại bỏng nặng nhất, có nguy cơ ảnh hưởng đến dây thần kinh. Trong khi đó, 2 trường hợp khác ghi nhận bỏng cấp độ 2.

Khách hàng Fitbit sẽ được hoàn 300 USD cho sản phẩm kèm theo mã giảm giá 40% cho đơn hàng tiếp theo. Ảnh: Engadget.

"Con số này chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng thiết bị bán ra", Fitbit cho biết. Trong thông báo chính thức, Fitbit nhận định vấn đề này xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau.

CPSC khuyến cáo người dùng Fitbit nên ngừng sử dụng vòng đeo tay ngay lập tức và liên hệ hãng để được đổi trả. Trước đó, hãng liên tục nhận được phản hồi không tốt từ khách hàng về pin của Fitbit Ionic và yêu cầu hoàn tiền, Engadget cho biết.

Đại diện hãng smartwatch cho hay hãng đang thu hồi Fitbit Ionic của khách hàng sau vụ việc trên.

“Chúng tôi nhận được rất ít những trường hợp người dùng bị thương do sản phẩm. Số người bị bỏng do pin quá nhiệt do CPSC đưa ra chiếm chưa đến 0.01% lượng bán ra toàn cầu của chúng tôi.

Có thể thấy trường hợp này rất hiếm gặp và không thể đại diện cho toàn bộ các sản phẩm vòng đeo tay của Fitbit chúng tôi”, hãng khẳng định.

Fitbit Inonic được sản xuất từ năm 2017-2020, hiện không còn được phân phối chính thức trên website của hãng hay các nhà bán lẻ được ủy quyền.

Trên trang web, Fitbit đã tạo một mục bình chọn cho người dùng có nhu cầu hoàn trả sản phẩm, kèm theo hướng dẫn chính sách đổi trả. Hãng còn thêm mục hỏi đáp để người dùng phản ánh những vấn đề khác mà họ gặp phải.

Fitbit cảnh báo dù vòng đeo tay vẫn hoạt động bình thường, người dùng nên ngừng sử dụng chúng lập tức, đồng thời nhấn mạnh tình trạng trên mới chỉ xuất hiện trên dòng Fitbit Ionic.

Theo Guardian, Google đã chi 2,1 tỷ USD vào năm 2021 để thâu tóm Fitbit nhằm gia nhập thị trường thiết bị đeo thông minh, đối đầu với Apple. Thương vụ này từng bị nhiều bên liên quan ngăn cản do những lo ngại về cạnh tranh thiếu công bằng, vi phạm quyền riêng tư của người dùng.

Đại diện của Fitbit khẳng định sự cố này rất hiếm gặp và không xảy ra ở các dòng sản phẩm khác ngoài Fitbit Ionic. Ảnh: Reuters.

Nhiều tổ chức bảo vệ người tiêu dùng tại Mỹ, châu Âu cho rằng Google sẽ làm lộ kho dữ liệu khổng lồ về sức khỏe và các chỉ số cơ thể của khách hàng Fitbit như cân nặng, thói quen ngủ, nhịp tim, số bước chân hàng ngày… và lợi dụng chúng cho mục đích quảng cáo. Gã khổng lồ công nghệ của Mỹ sau đó đã cam kết sẽ không sử dụng thiết bị Fitbit để chạy quảng cáo trong một thập kỷ tới.

Năm 2014, Fitbit từng phải ngừng bán và thu hồi dòng thiết bị Fitbit Force do gây dị ứng. Sau khi kiểm tra, hãng cho biết tình trạng kích ứng da có thể do dị ứng với thành phần kim loại được gắn trong thép không gỉ của Fitbit Force.

Tác giả: Thúy Liên

Nguồn tin: zingnews.vn