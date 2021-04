Học sinh lớp 9 luyện thi 'ca đặc biệt' từ... tờ mờ 5h30 sáng

TP.HCM: muốn được luyện thi phải kiểm tra đầu vào Học sinh học thêm đang chờ tới giờ lên lớp học sau giờ học chính khóa tại một trung tâm bồi dưỡng văn hóa ở TPHCM (chiều 22-4) - Ảnh: NHƯ HÙNG Tại TP.HCM, rất nhiều lớp luyện thi cấp tốc vào lớp 10 (dạy ở nhà riêng của giáo viên hoặc trung tâm) đã được khai giảng từ ngày 15-4. Chị Mai, phụ huynh ở quận 3, cho biết: "Cô giáo chủ nhiệm lớp con tôi đã thông báo sau khi kiểm tra học kỳ 2, nhà trường có mở lớp ôn thi vào lớp 10 dành cho học sinh lớp 9, thời gian học từ 3 - 4 tuần. Tuy nhiên, tôi thấy như vậy vẫn chưa đủ. Tôi vừa ghi danh cho con học luyện thi môn toán và ngữ văn tại nhà của 2 giáo viên nổi tiếng "mát tay" của thành phố. Cứ ghi danh vậy thôi chứ chưa biết cháu có được thầy nhận vào học hay không. Tất cả học sinh đều phải làm bài kiểm tra đầu vào theo đề thầy biên soạn, các cháu phải đạt từ 8 điểm trở lên mới được nhận vào học". Hùng Anh, học sinh lớp 9 ở quận Tân Bình, cho biết em đã đi học thêm môn toán ngay từ đầu năm lớp 9: "Tuy nhiên, gần đây em xin đi học luyện thi cả môn văn và tiếng Anh vì thấy các bạn trong lớp đều học luyện thi cả 3 môn, trong khi mình chỉ luyện 1 môn, sợ sẽ "lép vế" trước các bạn". Vì lý do trên lịch học của Hùng Anh dày đặc từ sáng đến tối, kể cả thứ bảy và chủ nhật. "Thường ngày em học 3 ca: sáng - chiều học chính khóa ở trường THCS, tối đi học thêm 1 môn nào đó. Nhưng thời gian gần đây, có ngày em phải học đến 4 ca vì buổi tối phải học thêm 2 môn: từ 17h30 - 19h học toán và ngay sau đó là tiếng Anh, từ 19h30 - 21h", Hùng Anh bộc bạch. Nói về hệ lụy của luyện thi cấp tốc, thầy Nguyễn Đức Tấn - giáo viên chuyên luyện thi môn toán vào lớp 10 ở TP.HCM - nhận định: "Luyện thi cấp tốc là con dao 2 lưỡi. Nó sẽ hiệu quả với những học sinh đã nắm vững kiến thức cơ bản trong suốt năm học, giờ các em đi học luyện thi để rèn kỹ năng làm bài, nâng cao trình độ. Nhưng luyện thi cấp tốc sẽ không hiệu quả, thậm chí là tác dụng ngược, khi học sinh đi học quá nhiều nơi, không có thời gian "thẩm thấu" bài học". H.HƯƠNG Không nhất thiết phải luyện thi bên ngoài quá nhiều Hiệu trưởng một trường THCS ở quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết: "Nhà trường có những tiết học tăng cường cho các môn thi và đã tổ chức các đợt khảo sát chất lượng, cho học sinh thi thử. Thậm chí kiểm tra học kỳ 2 của học sinh lớp 9 với các môn toán, văn, tiếng Anh, lịch sử đều được tổ chức sắp xếp số báo danh theo phòng đúng như quy chế thi và làm đề chung do các tổ chuyên môn ra chung cho toàn khối để tập dượt, cho học sinh làm quen với kỳ thi sắp tới". Theo bà, các trường THCS đều cố gắng làm tất cả để học sinh có kiến thức chắc chắn, có kỹ năng bước vào kỳ thi. Việc học sinh ôn thi bên ngoài là không cần thiết, chỉ xuất phát từ sự lo lắng quá của cha mẹ. Điều này vô hình trung gây áp lực cho học sinh. Đề thi bám sát kiến thức cơ bản, chủ yếu ở lớp 9 Ông Phạm Quốc Toản, trưởng Phòng quản lý thi và kiểm định chất lượng (Sở GD-ĐT Hà Nội), cho biết đề thi của cả 4 môn vẫn ra theo cấu trúc đề thi đã được công bố các năm trước. Theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT Hà Nội thì đề thi bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình THCS hiện hành, chủ yếu ở lớp 9. Với yêu cầu của kỳ thi, học sinh lớp 9 chỉ cần nắm chắc kiến thức cơ bản và nắm được kỹ năng làm bài thi (tự luận, trắc nghiệm) thì có thể đạt điểm từ khá trở lên. Theo một số giáo viên dạy lớp 9 ở Hà Nội thì đề thi tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội trong nhiều năm trở lại đây không có nhiều xáo trộn mà khá an toàn, giữ ổn định. Đặc biệt, đáp án môn văn cũng chấm ý khá cụ thể, chi tiết. Vì thế những học sinh chăm chỉ, nắm kiến thức cơ bản tốt để có thể làm đầy đủ ý theo yêu cầu của từng câu hỏi trong đề thi thì khả năng đạt điểm 7 - 8 trong tầm tay. Tương tự, các dạng bài trong đề toán của Hà Nội nhiều năm qua cũng không mới, những bài có yêu cầu căn bản chiếm từ 85 - 90% đề thi. Như vậy, chỉ cần nắm kiến thức cơ bản và làm chắc chắn các câu hỏi dạng cơ bản trong đề thi thì học sinh đã có thể đạt điểm 8 - 9. Các đề thi lịch sử, ngoại ngữ của Hà Nội trong 2 năm gần đây được đánh giá rất căn bản, nên tỉ lệ điểm 9 - 10 rất cao.