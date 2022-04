Hoãn phiên tòa xét xử nguyên xóm trưởng đi tù vì bán đất nông nghiệp

Ngày 12.4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến hành vi chuyển nhượng đất nông nghiệp xảy ra tại xóm 9 xã Hưng Yên Nam (Hưng Nguyên) vào năm 2016.

Do bị cáo Đinh Hữu Hạnh bị ốm, sức khỏe không đảm bảo, không thể đến tham dự phiên tòa nên hội đồng xét xử quyết định hoãn xét xử; thời gian mở lại phiên tòa sẽ thông báo sau.

Ông Đinh Hữu Hạnh - nguyên xóm trưởng xóm 9, xã Hưng Yên Nam (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) - bị kết án 36 tháng tù giam vì tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”. Ảnh: QĐ

Như Lao Động đã thông tin, vào năm 2016, ông Đinh Hữu Hạnh và một số cán bộ xóm 9, xã Hưng Yên Nam thực hiện việc chuyển nhượng 10.800m2 đất nông nghiệp cho một số hộ dân trong xóm để lấy kinh phí dồn điền đổi thửa.

Việc chuyển nhượng đã được xóm bàn bạc, thống nhất, với sự đồng ý của lãnh đạo UBND xã Hưng Yên Nam. Toàn bộ số tiền thu được sử dụng vào mục đích dồn điền đổi thửa, san nền nhà văn hóa… và còn lại một phần chưa sử dụng. Sau khi nhận chuyển nhượng, người dân tiếp tục canh tác bình thường, toàn bộ diện tích đất chưa làm thủ tục cấp sổ đỏ.

Do cơ quan thanh tra huyện chuyển hồ sơ, Công an Hưng Nguyên vào cuộc, kết luận ông Hạnh và các đồng phạm bán đất trái thẩm quyền, đất mà ông Hạnh và đồng phạm bán do xã quản lý, dẫn đến thiệt hại cho UBND xã khoảng 500 triệu đồng (tính theo giá đất nông nghiệp).

Tuy nhiên, theo hồ sơ do Phòng TNMT huyện Hưng Nguyên cung cấp thì toàn bộ diện tích đất nông nghiệp nói trên là đất đã giao cho các hộ dân sử dụng theo Nghị định 64. Tại phiên sơ thẩm, trước sự tranh luận của luật sư, Hội đồng xét xử lại cho rằng hành vi của ông Hạnh và các đồng phạm gây thiệt hại cho những người mua đất, với số tiền cũng khoảng 500 triệu đồng.

Luật sư cho rằng việc chuyển nhượng đất nông nghiệp nói trên là giao dịch dân sự theo ủy quyền, không trái pháp luật và không gây thiệt hại. Tuy nhiên, tòa sơ thẩm vẫn kết án ông Hạnh 36 tháng tù giam về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, các đồng phạm khác bị kết án tù cho hưởng án treo.

Cùng chịu trách nhiệm liên đới, ông Nguyễn Văn Hiếu – nguyên Chủ tịch UBND xã Hưng Yên Nam bị kết án 15 tháng tù giam vì tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, mặc dù ông Hiếu không biết, không chỉ đạo và không tham gia hoạt động nào trong quá trình xóm 9 bán đất.

Ông Hiếu cũng không có hành vi nào tạo ra nguyên nhân dẫn tới việc bán đất của các cán bộ xóm, nhưng lại bị cho là có tội và bị kết án tù giam. Trong khi các đồng phạm của ông Hạnh bị truy tố ở khung hình phạt cao hơn, trực tiếp thực hiện hành vi bán đất, có tình tiết “thu lợi bất chính” lại được hưởng án treo.

Có mặt tại tòa án vào sáng 12.4, trao đổi với phóng viên, bà Đậu Thị Nga, người nhận chuyển nhượng đất của xóm 9 –xã Hưng Yên Nam vào năm 2016 khẳng định diện tích đất nông nghiệp gia đình bà nhận chuyển nhượng đã được giao theo Nghị định 64, trong đó có phần đất của bà. Việc mua bán đất đã được toàn dân bàn bạc công khai, có nhiều cán bộ xã đồng ý.

“Tôi không nhận tiền theo bản án sơ thẩm, mà yêu cầu được làm thủ tục đất đai để sản xuất nông nghiệp. Việc mua bán đất có thống nhất tập thể, tiền sử dụng cho tập thể nên tôi không thể lấy tiền từ các cá nhân cán bộ xóm”, bà Nga nói và cho biết giữ nguyên quan điểm trong nội dung đơn kháng cáo.

Tác giả: Quang Đại

Nguồn tin: Báo Lao Động