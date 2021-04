Hẹn nhau lên cầu 'huyết chiến' vì một triệu đồng, chủ nợ bị đâm chết

Chiều 20/4, cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương cho biết, lực lượng công an đang củng cố hồ sơ, làm rõ vụ xô xát ở khu vực cầu sông Hàn khiến 1 người thiệt mạng.

Theo đó, gần 21h ngày 19/4, Công an TP Hải Dương nhận tin báo, tại khu vực cầu Hàn thuộc phường Cẩm Thượng (TP Hải Dương), 2 nam thanh niên đuổi đánh nhau và có cầm theo hung khí.

Lực lượng công an đã bắt giữ Bùi Quốc Thắng (SN 2003, ở TP Hải Dương) là người trực tiếp đâm gây thương tích cho anh N.V.C. (SN 1984, ở xã Hồng Phong, Nam Sách, Hải Dương).

Bùi Quốc Thắng tại cơ quan công an.

Theo điều tra ban đầu, tháng 4/2021, Thắng thuê anh C. (làm nghề lái xe taxi tự do) chở đi tỉnh Hưng Yên giải quyết công việc với tiền thuê xe là 1 triệu đồng. Số tiền đó được nợ lại do hai người quen biết.

Nhiều lần anh C. đòi tiền nhưng Thắng chưa trả nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 18h30 ngày 19/4, Thắng gọi điện cho anh C. thách thức đánh nhau. Anh C. hẹn Thắng ra cầu Hàn. Gần 20h cùng ngày, Thắng đi xe máy mang theo một con dao bấm, còn anh C. lái xe ô tô mang theo một con dao bầu tới điểm hẹn.

Hai bên lao vào đánh nhau, con dao bấm trong tay Thắng đâm nhiều nhát vào anh C. Trong lúc hai bên giằng co, Thắng cũng bị thương ở tay.

Khu vực xảy ra vụ việc. (Ảnh: Vietnamnet)

Anh C. gục xuống, Thắng mới dừng lại, đồng thời vứt hung khí của mình xuống sông.

Anh C. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) nhưng do vết thương nặng nên không qua khỏi. Anh C. qua đời lúc 3h ngày 20/4.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

