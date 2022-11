Hệ tiện ích kiến tạo “khu đô thị thể thao” đẳng cấp nhất Diễn Châu

365 ngày năng động tại Khu đô thị Hoàng Sơn

Để nâng cao chất lượng sống và tìm kiếm sự cân bằng, giới tinh hoa hiện nay đang có xu hướng chọn không gian an cư gần gũi với thiên nhiên, đầy đủ tiện nghi tại các đô thị sinh thái lõi trung tâm.

Với mục tiêu trở thành chốn an cư lý tưởng của cộng đồng cư dân tinh hoa và khỏe mạnh tại Diễn Châu, Khu đô thị Hoàng Sơn dành đến 53,79% diện tích cho cây xanh và công trình công cộng, mang đến một cuộc sống tràn đầy hứng khởi và nhiệt huyết mỗi ngày. Từ mỗi ô cửa trong nhà, cư dân có thể phóng tầm nhìn ra những hàng cây chạy dài thẳng tắp dọc các tuyến phố, các khu vườn cảnh quan trong công viên và đặc biệt là hai hồ nước đầy thư giãn ngay trong khu đô thị.

Một cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc mỗi ngày đang đón đợi các cư dân Khu đô thị Hoàng Sơn

Sở hữu “bộ sưu tập” đồ sộ các công viên thu nhỏ, mỗi khung cảnh tại Khu đô thị Hoàng Sơn đều mang đến một màu sắc và vẻ đẹp khác nhau. Trong đó công viên Thạch niên tùng rộng gần 10.000m2 với Hồ cá Koi và Vườn Tùng quý hiếm được xem là một “viên ngọc quý” của Diễn Châu nói riêng và Nghệ An nói chung, là một trong những điểm tham quan độc đáo và hút khách bậc nhất Diễn Châu hiện tại.

Tiếp nối những giá trị triệu đô đã hiện hữu, chủ đầu tư Khu đô thị Hoàng Sơn đang tiếp tục khởi công chuỗi tiện ích thể thao xa xỉ, nâng cầm đẳng cấp cho dự án. Trong tương lai không xa, những môn thể thao quý tộc và thời thượng nhất sẽ xuất hiện trong khuôn viên khu đô thị, như một biểu tượng của sự thành đạt, của cộng đồng cư dân thượng lưu không ngừng hướng tới sự nâng cấp và hoàn thiện sức khỏe thân – tâm – trí.

Giữa cuộc sống bộn bề áp lực, trở về ngôi nhà tại Khu đô thị Hoàng Sơn là giây phút để mỗi cư dân tinh hoa được thư giãn, nghỉ ngơi, nạp đầy năng lượng tích cực. Trong thiên nhiên xanh mát, mỗi thế hệ cư dân sẽ được tận hưởng mọi tiện ích sống xanh giúp nâng cao sức khỏe và sống cân bằng. Tại đây, người già có thể dạo bộ, tập dưỡng sinh; trẻ em được vui chơi thoải mái với bạn bè với chuỗi trò chơi vận động liên hoàn; người trẻ đắm mình trong những môn thể thao năng động…

Dòng sản phẩm Wellness tiên phong tại Nghệ An

Với các tiêu chí đảm bảo mật độ xây dựng thấp, tỷ lệ đan cài khoảng xanh lớn, cùng hạ tầng tiện ích giáo dục, chăm sóc sức khỏe, thể dục thể thao và giải trí phong phú…, Khu đô thị Hoàng Sơn là một trong số ít dự án bất động sản Wellness tiên phong tại Nghệ An tạo được dấu ấn sâu sắc trên thị trường.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, những mảng xanh trong môi trường sống có ảnh hưởng rất tích cực đến tâm trạng con người, giúp giảm căng thẳng và cải thiện chất lượng cuộc sống. Tản bộ, tập thể thao dưới khung trời xanh lộng gió, thư thái hít thở không khí trong lành sớm mai, lắng nghe tiếng chim hót… là những liệu pháp kỳ diệu giúp cân bằng tinh thần và tăng cường sức khỏe, giúp con người sống lạc quan và cảm thấy hạnh phúc hơn. Thêm vào đó, không gian xanh cũng góp phần gia tăng sự gắn kết xã hội với các hoạt động hội họp, trò chuyện ngoài trời, tạo nên tính cách cởi mở và tự tin trong mỗi con người.

Công viên hồ cá KOI và vườn tùng rộng gần 10.000m2

Khoác lên mình diện mạo tươi đẹp với hình ảnh màu xanh chủ đạo ngập tràn dự án, Khu đô thị Hoàng Sơn đã góp phần lan tỏa lối sống xanh, sống khỏe, qua đó nâng cao chất lượng sống bền vững cho mọi thế hệ cư dân.

Bên cạnh đó, những tiện ích all in one như Trung tâm thương mại, Trường mầm non quốc tế… sẽ mang đến những trải nghiệm nghỉ dưỡng – giáo dục - chăm sóc sức khỏe tốt nhất, giúp các cư dân nghỉ ngơi, thư giãn và cảm nhận những cảm giác mới mẻ đan cài giữa sắc xanh tự nhiên với tiện nghi phong phú phục vụ cuộc sống.

Không chỉ là nơi an cư đáng sống với những cư dân tinh hoa, khỏe mạnh mà còn là chốn thương mại sôi động nhất Phủ Diễn, Khu đô thị Hoàng Sơn hội tụ đầy đủ yếu tố của một bất động sản cao cấp, tiên phong mang đến những giá trị sống, đầu tư bền vững, ngày càng đắt giá theo thời gian.

Tác giả: Thúy Ngân

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn