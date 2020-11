Hé lộ tình hình kiện tụng bầu cử của ông Trump tại các bang chiến trường

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: ITN

Hội đồng gồm ba thẩm phán, do ông Brooks Smith dẫn đầu, cho rằng, "những thách thức chưa từng có" mà Mỹ phải đối mặt, đặc biệt là "sự gián đoạn rộng lớn" do đại dịch COVID-19 gây ra, là lí do mà các lá phiếu được phép đến chậm hơn sau ngày bầu cử mà vẫn sẽ được kiểm đếm.

Thông thường, khi ngày bầu cử 3/11 kết thúc, các lá phiếu đến sau có thể không được tính. Tuy nhiên, bang Pennsylvania trước đó ban hành quy định cho phép kiểm đếm những lá phiếu đến muộn trong khoảng 3 ngày sau ngày bầu cử, miễn là nó được gửi đi trước thời điểm các thùng phiếu đóng lại hôm 3/11.

Cùng ngày, báo The Hill đưa tin, một tòa án tại Philadelphia, thủ phủ Pennylvania, đã bác 5 đơn kiện của đội ngũ tranh cử của Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa, trong đó cáo buộc những lá phiếu gửi qua bưu điện tại bang này là không hợp lệ.

Các đơn kiến nghị cho rằng hơn 8.300 phiếu bầu tại Philadelphia là không hợp lệ do cử tri đã không đề tên của mình dưới chữ ký hoặc không đề địa chỉ nhà riêng bên ngoài bì thư.

Tuy vậy, tòa án bác những đơn kiện này vì Ủy ban Bầu cử địa phương không hề yêu cầu cử tri phải điền tên hoặc địa chỉ của họ vì thông tin đó đã được in sẵn trên phong bì. Phía tòa án cũng lưu ý rằng tất cả các lá phiếu đã được nhận đúng thời gian quy định và được kiểm đếm.

Đội ngũ của ông Trump giành được chiến thắng pháp lý duy nhất tại bang này là khi một tòa án ở bang Pennsylvania ngày 12/11 đã đưa ra phán quyết, theo đó yêu cầu bang có thể không kiểm các phiếu bầu không được cử tri xác nhận danh tính trước ngày 9/11.

Thế nhưng, số phiếu bị ảnh hưởng bởi phán quyết này rất ít, khó có thể thay đổi kết quả ở Pennsylvania, nơi được coi là bang chiến trường quyết định cuộc đua vào Nhà Trắng. Theo dữ liệu kiểm đếm 99% phiếu bầu, ông Biden đang dẫn trước với 49,9% số phiếu; ông Trump giành được 49%.

Ngoài Pennsylvania, các vụ kiện do nhóm vận động tranh cử của Tổng thống Trump tiến hành tại các bang Arizona, Georgia và Nevada đều gặp phải thất bại. Quan chức ở Michigan và Wisconsin những ngày qua cũng khẳng định họ không có bằng chứng nào chứng minh cáo buộc mà ông Trump đưa ra.

Theo CNN, các quan chức hàng đầu của Bộ An ninh Nội địa thậm chí cho biết trong một tuyên bố chung trong tuần này rằng cuộc bầu cử năm 2020 là "an toàn nhất trong lịch sử nước Mỹ".

Tính đến nay, toàn bộ các hãng truyền thông lớn của Mỹ đều dự báo ông Biden sẽ đắc cử với 306 phiếu đại cử tri; ông Trump giành được 232 phiếu. Tổng thống Trump không công nhận kết quả này.

Tác giả: Thiện Minh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân