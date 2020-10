Hé lộ nguyên nhân xảy ra vụ va chạm ô tô và xe máy kinh hoàng khiến 5 người tử vong

Bộ Công an chỉ đạo điều tra vụ tai nạn làm 5 người chết

Ngay sau khi vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 5 người thiệt mạng vào đêm 4/10, tại Km 105 + 970m, Quốc lộ 46C trên cầu treo bắc qua sông Giăng (nối xã Thanh Liên và xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An), lãnh đạo bộ Công an đã chỉ đạo cục Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Nghệ An khẩn trương khắc phục hậu quả, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Cục Cảnh sát Giao thông đã cử tổ công tác thuộc phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đến ngay hiện trường vụ tai nạn nắm tình hình và phối hợp cùng các lực lượng chức năng địa phương tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông. Công an tỉnh Nghệ An cũng đã giao Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thụ lý điều tra, hiện đang phối hợp với các đơn vị chức năng và viện Kiểm sát tiến hành công tác điều tra ban đầu theo quy định của pháp luật.

Công an khám nghiệm hiện trường trong đêm.

Đại úy Dương Đình Thủy - Đội trưởng đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Thanh Chương cho biết, ngay sau khi nhận được vụ việc thì đơn vị đã phối hợp với phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Nghệ An tiến hành trục vớt phương tiện, thi thể của các nạn nhân bị rơi xuống sông, bảo vệ hiện trường, cấp cứu người bị nạn và giải tỏa ùn tắc, đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực xảy ra tai nạn. Cho đến rạng sáng 5/10, tình hình trật tự an toàn giao thông khu vực xảy ra tai nạn giao thông đã ổn định, người và phương tiện lưu thông trở lại bình thường.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, do tài xế Nguyễn Thế T. điều khiển xe ô tô không làm chủ tốc độ gây tai nạn giao thông. Vào khoảng 20h ngày 4/10, xe ô tô đi từ hướng xã Phong Thịnh sang xã Thanh Liên. Khi xe đi đến giữa cầu thì lao sang phía bên trái, va chạm với xe máy đi chiều ngược lại. Sau đó, chiếc xe tiếp tục đâm gãy lan can cầu rồi lao xuống sông. Lúc này trên xe ô tô có 3 người đã tử vong sau đó.

Cú va chạm mạnh khiến 2 người đi xe máy bị hất văng khỏi xe. Một người rớt xuống sông tử vong tại chỗ, người còn lại được người dân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Yêu cầu khắc phục hậu quả, đảm bảo việc đi lại của người dân

Ông Hoàng Phú Hiền – Giám đốc sở GTVT Nghệ An cũng đã có báo cáo nhanh vụ việc gửi Ủy ban ATGT Quốc gia, UBND tỉnh Nghệ An. Báo cáo xác định, Chiếc xe ô tô bị mất lái, đâm vào lan can rồi rơi xuống sông Giăng khiến 3 người trên xe tử vong.

Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia kiểm tra hiện trường.

Về việc này, ông Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An cho biết: “Sau khi biết tin, chúng tôi đã lập tức chỉ đạo các lực lượng tiến hành cứu hộ cứu nạn, giúp đỡ các nạn nhân. Tuy nhiên, vụ việc này xảy ra vào ban đêm, từ mặt cầu xuống đáy sông khoảng 25m, nên cuối cùng không thể cứu được tính mạng của các nạn nhân. Đây là điều vô cùng buồn và đau đớn”.

Trưa 5/10, đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia do ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia dẫn đầu cũng đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn giao thông - cầu treo qua sông Giăng nối liền địa phận xã Thanh Liên với xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương. Tại đây, ông Hùng đã chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng khắc phục sự cố, sửa chữa cầu treo, đảm bảo việc lưu thông của người dân trên địa bàn sớm có thể diễn ra bình thường.

Đoàn công tác đến chia buồn với gia đình nạn nhân.

Cùng ngày, đoàn cũng đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc trên cầu treo. Tại gia đình các nạn nhân, đoàn công tác đã thăm viếng, chia sẻ nỗi đau mất mát người thân của các gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn này; động viên, mong muốn các gia đình vượt qua nỗi đau, khó khăn trước mắt để tiếp tục ổn định cuộc sống.

