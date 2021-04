Hé lộ nguyên nhân người đàn ông giết bạn tình trong phòng trọ

Ngày 3/4, Công an quận 1 cho biết, đã bàn giao Bùi Đình Tài (35 tuổi, ngụ quận 1) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Tài rời khỏi hiện trường sau khi gây án bị camera an ninh ghi hình.

Theo lời khai ban đầu, Tài và người phụ nữ tên D. (41 tuổi) có tình cảm và sống chung với nhau như vợ chồng tại căn nhà trọ trên đường Chu Mạnh Trinh (phường Bến Nghé, quận 1) từ năm 2014 đến nay.

Khoảng cuối năm 2020, Tài nghi ngờ bà D. có tình cảm với người khác nên nảy sinh mâu thuẫn.

Hiện trường vụ việc.

Ngày 28/3, hai người tiếp tục xảy ra cự cãi lớn tiếng. Trong lúc nóng giận, Tài dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ rồi lấy xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường. Nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Nhận tin báo, Công an quận 1 phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM vào cuộc khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và trích xuất camera an ninh trong khu vực để điều tra.

Qua điều tra, Công an xác định Tài là nghi phạm nên đã làm việc với gia đình để vận động người này ra đầu thú. Biết không thể trốn thoát, ngày 30/3, Tài đến Công an quận 1 đầu thú và khai nhận hành vi của mình.



Tác giả: Ngô Bình

Nguồn tin: Báo Tiền Phong