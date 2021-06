Hành trình sa chân vào tội lỗi của "hot girl" sinh năm 1999: Từ bà chủ tiệm rửa xe đến bà trùm đường dây ma túy

Mới đây, Công an quận Hải Châu đã bắt quả tang Lê Thị Thảo Linh (SN 1999, trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) khi hot girl này đang giao ma túy cho khách. Ngoài ra, cơ quan Công an cũng bắt giữ Võ Văn Hoàng (SN 1998) và Hồ Viết Dinh (SN 1997, cùng trú huyện Thăng Bình, Quảng Nam) là 2 đàn em thân tín trong đường dây buôn bán ma túy do Thảo Linh cầm đầu.

Lê Thị Thảo Linh

Hành trình sa chân vào đường dây ma túy của "hot girl" 22 tuổi

Thảo Linh nghỉ học từ khá sớm, có vẻ ngoài khá ưa nhìn nên trước đó, Linh cũng có công ăn việc làm ổn định khi làm chủ 1 tiệm sửa xe có quy mô khá lớn ở quận Cẩm Lệ.

Được biết, trước đây, Thảo Linh quen và có mối quan hệ yêu đương với Ngô Lê Tuấn Anh (28 tuổi, trú quận Cẩm Lệ). Tuy nhiên, Tuấn Anh tham gia vào một vụ thanh toán nhau bằng súng đạn bi gây náo loạn đường phố Đà Nẵng vào tháng 01/2021 nên đã bị Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) bắt giữ. Người yêu bị bắt, Linh tiếp quản một tiệm rửa xe do Tuấn Anh để lại.

Thế nhưng không bằng lòng với những gì mình có, để có thêm nhiều tiền tiêu xài, Linh móc nối được với Võ Văn Hoàng (23 tuổi) và Hồ Viết Dinh (24 tuổi, cùng ngụ huyện Thăng Bình, Quảng Nam) cùng là nhân viên làm việc tại tiệm rửa xe, tham gia vào đường dây mua bán ma túy.

Hoàng, Dinh cùng ma túy đã phân chia chuẩn bị giao cho khách

Linh mua ma túy của một đối tượng không rõ lai lịch về bán lại. Để qua mặt cơ quan công an, Linh bỏ tiền cho Hoàng thuê 2 nhà trọ, một nơi chuyên để cất giấu ma túy, một nơi để cho Dinh với Hoàng ở. Khi nhận ma túy, Linh giao Hoàng đem về phòng trọ cất giữ và khi có khách mua sẽ yêu cầu Hoàng về phòng trọ lấy hàng. Hàng sẽ được mang đến địa điểm đã hẹn để giao dịch.

Mỗi phi vụ trót lọt, Linh sẽ trả thù lao cho Dinh và Hoàng và hot girl này rất ít khi trực tiếp đi mua bán ma túy.

Buổi tối định mệnh "khóa" chặt tương lai của cô gái trẻ

Tối 2/6, Linh nhận ma túy từ Hoàng rồi đi giao cho khách theo đơn hẹn. Trong khi giao ma túy cho khách tại đường 30 Tháng 4, Linh bị lực lượng Cảnh sát phòng chống ma túy Công an quận Hải Châu phát hiện. Thấy Cảnh sát, Linh nhanh chóng quay xe bỏ chạy với tốc độ gần 100km/giờ. Tuy nhiên, đối tượng nhanh chóng bị áp sát, khống chế ngay sau đó.

Cùng thời điểm này, Hoàng quay về phòng trọ lấy ma túy tiếp tục đi giao. Hoàng gọi điện nhờ Hồ Viết Dinh (ở chung phòng trọ) để "soạn đơn" giúp. Khi Dinh vừa giao ma túy cho Hoàng, các trinh sát cũng lập tức ập vào bắt giữ Hoàng.

Số ma túy thu giữ tại phòng trọ của Hoàng

Lúc này, Dinh lợi dụng tình cảnh hỗn loạn đã lập tức bỏ chạy. Tuy nhiên, chỉ chạy được hơn 300m, đối tượng đã bị các trinh sát khống chế bắt giữ.

Tại nơi ở của Dinh và Hoàng, lực lượng thu giữ 20 viên thuốc lắc và 14 gói ma túy lớn nhỏ, các dụng cụ để phân chia ma túy như cân tiểu ly, bao nilong, dụng cụ sử dụng ma tuý.

Test nhanh, tất cả các đối tượng đều dương tính với ma tuý. Các đối tượng thừa nhận vai trò và hành vi mua bán trái phép chất ma túy của mình.

Cơ quan điều tra cho biết để đánh sập đường dây ma túy do Linh cầm đầu, các trinh sát đã theo dõi trong thời gian dài.