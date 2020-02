Hành trình 15 ngày truy bắt và tiêu diệt Tuấn “khỉ”

Your browser does not support the video tag.

Người dân theo dõi bên ngoài hiện trường tiêu diệt Tuấn "khỉ"

Chiều ngày 29/1, Lê Quốc Tuấn (sinh năm 1987, cán bộ nhà tạm giữ Công an quận 11, cấp bậc thượng uý) cùng Lê Quốc Minh (tự Si đa, sinh năm 1993, cả 2 cùng ngụ ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) đi xe máy hiệu Wave và mang theo súng AK bán xếp đến điểm đánh bạc tại vườn nhãn trên đường 121, ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TPHCM.

Tại đây, Tuấn bắn 5-7 phát làm Vương Ngọc Hưng (sinh năm 1990), Lê Tấn Long (sinh năm 1974), Lê Thành Trung (sinh năm 1992, cả 3 cùng ngụ huyện Củ Chi), Huỳnh Ngọc Minh Tùng (sinh năm 1985, quê Bà Rịa-Vũng Tàu) tử vong, Trần Văn Thanh (sinh năm 1987, ngụ huyện Củ Chi) bị thương.

Hiện trường vụ xả súng

Sau khi xả súng, Tuấn chiếm đoạt xe máy hiệu SH của anh Long tẩu thoát đến ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi, TPHCM. Đến trước nhà ông Trần Ngọc Biển (sinh năm 1978) trên đường Dương Thị Phua (ấp Thạnh, xã Trung An, huyện Củ Chi), Tuấn dùng súng khống chế chị Võ Thị Bích Vân (sinh năm 1983) yêu cầu đưa xe máy hiệu Nouvo.

Bị giằng co, Tuấn nói “Đưa xe đây, tao mới giết nhiều người rồi, tao không sợ nữa đâu”, đồng thời lên đạn, dí súng vào người chị Vân và đưa cho ông Biển cọc tiền 11 triệu đồng rồi lấy xe tẩu thoát.

Tuấn tẩu thoát khỏi hiện trường bằng xe máy màu đỏ và súng AK đặt ngang đùi

Ngày 30/1, khoảng 500 cảnh sát cơ động của Bộ Công an, Công an TPHCM điều động đến khu vực xã Trung An (huyện Củ Chi) phong toả, chốt chặn nhiều tuyến đường để truy tìm nghi can Tuấn đang ẩn náu trong khu vực rừng tràm, cao su. Tuy nhiên, cuộc vây bắt không thành vì hành tung của đối tượng vẫn bặt tăm.

Hàng trăm CSCĐ, công an được huy động để vây bắt Tuấn "khỉ"

Vòng vây của công an tại khu vực tìm kiếm ngày 30/1 nhưng thất bại vì đối tượng quá gian xảo, thông thuộc địa hình

Tối 30/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM ra lệnh truy nã nghi phạm Lê Quốc Tuấn về tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, đồng thời truy tìm 2 xe gắn máy mà đối tượng này cướp trên đường tẩu thoát.

Cụ thể, đặc điểm nhận dạng đối tượng Lê Quốc Tuấn là cao 1,66m, nặng khoảng 69kg, da hơi ngăm đen, tóc đen hớt cao, sẹo chấm cách 2cm trên trước đầu mày trái, sống mũi cao, nói giọng miền Nam. Vũ khí đối tượng sử dụng gây án là súng AK dạng báng xếp, có khả năng đối tượng có mang theo người.

Tuấn bị truy nã và cơ quan công an cung cấp nhiều hình ảnh để nhận diện đối tượng này

Đặc điểm vật chứng 2 cần truy tìm là xe gắn máy hiệu Nouvo V màu đỏ đen BKS 59Y2-301.98 (số khung: 10CY074929; số máy: 10B1074939); xe gắn máy hiệu Wave màu xanh BKS 59X2-595.12 (số khung: HC09E – 0157923; số máy: 9083Y – 157830).

Ngày 1/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an TPHCM truy tìm đối tượng cất giữ khoảng 1 tỷ đồng mà nghi phạm Lê Quốc Tuấn cướp được sau khi bắn chết 4 người tại sòng bạc.

Công an xác định Tuấn đã đưa số tiền này cho Phạm Thanh Tâm (tự Tý bà Dòm, sinh năm 1987, quê Tây Ninh, ngụ ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi, TPHCM) cất giữ nên truy tìm.

Đến ngày 2/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSCĐ) Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã Phạm Thanh Tâm về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đặc điểm nhận dạng của Phạm Thanh Tâm là người ốm, da ngăm đen, tóc hớt cao, nói giọng miền Nam, có sẹo chấm 0,2cm trên sau cánh mũi phải.

Song song đó, trong khoảng thời gian từ ngày 31/1-2/2, Bộ Công an, Công an TPHCM vẫn tiếp tục điều động hàng trăm CSCĐ, xe bọc thép, chó nghiệp vụ đến khu vực rừng tràm, cao su ở xã Trung An (huyện Củ Chi) để truy tìm đối tượng Tuấn được cho là đang ẩn náu bên trong.

Cơ quan điều tra vẫn tung lực lượng tích cực truy tìm Tuấn "khỉ" ở địa bàn Củ Chi và các địa phương lân cận

Phạm vi truy tìm rộng hàng ngàn m2, bắt đầu từ đường Trung An, đoạn giao với Tỉnh lộ 8 kéo dài đến giao lộ Trung An-Huỳnh Thị Bẳng. Đường Tỉnh lộ 15, bắt đầu từ giao lộ với Tỉnh lộ 8 kéo dài đến đường Huỳnh Thị Bẳng, tạo thành chuỗi khép kín.

An ninh tại khu vực này được thắt chặt, các trường hợp đi xe máy, ô tô trên đường Huỳnh Thị Bẳng, đoạn từ cầu Ông Chương đến cầu Rạch Kinh, nơi tiếp giáp với đường Trung An đều được yêu cầu dừng lại để kiểm tra. Chỉ có người dân sống bên trong mới được tiếp tục đi vào.

Tương tự, an ninh trên đường Trung An cũng được tăng cường. Lực lượng CSCĐ bố trí dày đặc ở các khu vườn, các kênh bắc ngang để đề phòng đối tượng Tuấn tẩu thoát. Việc kiểm tra xe máy, ô tô lưu thông trên đường này diễn ra nghiêm ngặt.

Ngày 1/2, Bộ Tư lệnh biên phòng Việt Nam đã phối hợp với Công an quốc gia; Bộ Tư lệnh hiến binh quân đội Hoàng gia Campuchia triển khai thêm lực lượng, siết chặt an ninh trật tự dọc theo tuyến biên giới giữa 2 nước, những khu vực đường mòn, lối mở hai bên để truy tìm Lê Quốc Tuấn.

Ngoài ra, an ninh truy bắt dọc tuyến biên giới với các tỉnh giáp ranh với TPHCM đã được triển khai từ ngày đầu khi đối tượng Lê Quốc Tuấn gây án. Các đồn, trạm biên phòng các tỉnh Tây Ninh, Long An, Bình Phước, Đắk Nông... đã tăng cường quân số, tăng tuần tra để truy bắt tìm. Riêng tỉnh Tây Ninh có 15 đồn, 16 trạm đều tăng cường quân ra biên giới để truy tìm.

Sau hơn 2 tuần truy lùng gắt gao, mãi đến đêm 13/2, công an cũng đã tìm ra tung tích và tiêu diệt đối tượng Lê Quốc Tuấn (Tuấn "khỉ") khi hắn đang lẩn trốn tại một ngôi nhà ở ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TPHCM.

Đối tượng Tuấn "khỉ" bị tiêu diệt

Hiện trường bị phong tỏa giữa đêm nhưng vẫn rất đông người dân hiếu kỳ ra xem

Cuộc vây ráp bắt đầu từ nửa đêm khi hàng trăm công an, CSGT, CSCĐ chặn các ngả dẫn về đường Đỗ Văn Dậy (đoạn từ đường Võ Văn Bích về cầu Tân Thạnh Đông). Sau đó, nguồn tin Dân trí cho biết, đối tượng Tuấn “khỉ” đã bị tiêu diệt sau khi bị công an áp sát rất gần, tiêu diệt trong khoảng cách chỉ vài mét để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân xung quanh.

Đến 1h20 ngày 14/2, hai xe thùng chở CSCĐ rời khỏi khu vực phong toả.

Xe chở CSCĐ rời hiện trường phong tỏa

Xe cứu thương chở thi thể Tuấn "khỉ" rời khỏi hiện trường

Đến 2h20, 3 xe cứu thương rời khỏi hiện trường với sự hộ tống của cảnh sát, kết thúc hành trình truy tìm và tiêu diệt nghi phạm xả súng kinh hoàng vào ngày đầu năm sau tết Nguyên đán 2020.

