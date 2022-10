Hai thanh niên khuyết tật hỗn chiến, người đi cùng bị đâm thủng ruột

Ngày 10/10, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Đức Duy (25 tuổi, trú xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2018, thông qua facebook, đối tượng Duy quen biết và thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với anh Ngô Văn Minh Tú (32 tuổi, trú tỉnh Long An). Cả hai là người khuyết tật, câm điếc bẩm sinh. Thời gian này, đối tượng Duy thường xuyên lên mạng đăng tải hình ảnh thể hiện việc sẽ tìm anh Tú để đánh.

Ngày 8/5/2022, biết anh Tú đến TP Buôn Ma Thuột chơi cùng bạn, đối tượng Duy nhắn tin thách thức đánh nhau. Khi anh Tú đang ăn uống cùng nhóm bạn thì đối tượng Duy tiếp tục gọi video thách đến phòng trọ của mình (phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột) để đánh nhau.

Đến khoảng 22h cùng ngày, anh Tú cùng nhóm bạn đến phòng trọ của Duy. Tại đây, hai bên cầm hung khí lao vào hỗn chiến. Lúc này, đối tượng Duy cầm con dao dài 22cm đâm một nhát trúng vào bụng anh N.P.N. (23 tuổi, trú huyện Cư Jút, Đắk Nông)- bạn anh Tú.

Rất may, anh N. được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến đến tính mạng. Tuy nhiên, nhát dao của đối tượng Duy khiến anh N. bị thủng ruột non, thủng mạc treo ruột non với tỷ lệ thương tật 41%.

