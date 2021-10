Hai mẹ con tử vong trong phòng trọ để lại thư tuyệt mệnh

Xã hội

Ngày 21/10, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã phối hợp với Công an thị xã Phú Mỹ tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi điều tra, làm rõ vụ việc hai mẹ con anh N.V.T. (SN 1970) và bà N.T.Đ. (SN 1945, cùng trú phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ) tử vong trong phòng trọ.