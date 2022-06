Hà Tĩnh: Phát hiện, xử lý lô xe đạp “bãi” nhập lậu.

Pháp luật

Đội Quản lý thị trường số 6, Cục QLTT Hà Tĩnh phối hợp với Phòng CSGT - Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành dừng, khám xe ô tô tải mang biển kiểm soát 89C - 218.28 do ông Nguyễn Văn Lệ, địa chỉ xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên điều khiển. Qua kiểm tra, phát hiện 19 chiếc xe đạp đã qua sử dụng mang nhãn hiệu GIANT, AIR-ON, NESTO… do nước ngoài sản xuất. Số xe đạp này không có bất cứ hóa đơn, chứng từ gì chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.