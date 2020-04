Hà Tĩnh: Nghi án ông già U70 giở trò đồi bại với bé gái khuyết tật, chuyển hồ sơ lên cơ quan điều tra Công an tỉnh

Cháu N.Q.T

Theo đó nghi án về hành vi giao cấu với trẻ em đối ông Phác đã được Công an huyện Thạch Hà chuyển lên cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, do cơ quan điều tra Công an huyện Thạch Hà thụ lý vụ án xét thấy vượt quá thẩm quyền.

Trước đó Báo Dân sinh đã đưa tin: Vào khoảng 14 giờ, ngày 21/4, cháu N.Q.T, (SN 2011) là đối tượng khuyết tật, ở cùng bà nội tại thôn Tân Tiến, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đi chơi ở hàng xóm. Sau đó cháu T bị ông Dương Công Phác (SN 1952) dắt vào nhà ông Dương An (89 tuổi) bị mù và điếc, sống độc thân ở cùng thôn.

Sau khi phát hiện thấy ông Phác dắt cháu T. vào nhà cụ Dương An có nhiều biểu hiện nghi vấn, người dân trong thôn đã đến nhà bà Lê Thị Bảo (65 tuổi, là bà nội của cháu) thông báo cho bà Bảo về sự việc.

Ngay sau khi nhận được tin, bà Bảo hoảng hốt chạy sang nhà cụ Dương An. Và bà thật kinh hãi khi thấy ông Phác đang giở trò đồi bại với cháu bà trên giường bên phải giường của cụ Dương An. Do cụ An mù cả hai mắt và điếc nên không nghe và thấy gì. Phát hiện thấy bà nội, cháu T. khóc rống lên, nên ông Phác vội buông cháu ra.

Lúc này bà Bảo rất sợ nên cho cháu kéo quần lên, rồi dắt cháu chạy ra khỏi nhà cụ An kịp thời trình báo cho bà Võ Thị Lộc (64 tuổi) Thôn trưởng, thôn Tân Tiến.

Nhận được tin báo lúc 16 giờ, 05 phút, ngày 21/4, cán bộ thôn và nhiều bà con đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phát hiện thấy ông Phác có những biểu hiện khác thường nên đã đưa cháu đến trạm y tế Thạch Hương kiểm tra sức khỏe.

Thấy vụ việc quá nghiêm trọng nên bác sỹ Nguyễn Hữu Kiên, Trạm trưởng Trạm y tế Thạch Hương đã báo cáo sự việc lên cơ quan chức năng lúc 18 giờ 30 cùng ngày.

Ngay sau đó Công an xã đã phối hợp với Cơ quan điều tra Công an huyện Thạch Hà tiến hành khám xét, lấy lời khai, lập biên bản, đồng thời tổ chức đưa cháu kiểm tra, giám định tại cơ sở y tế, đồng thời tạm giữ đối với ông Dương Công Phác

Được biết, cháu N.Q.T học sinh hiện học lớp 2 tại trường Tiểu học Thạch Hương là đối tượng khuyết tật được miễn giảm học phí; cháu lên 1 tuổi thì bố mẹ bỏ nhau, gia đình thuộc diện hộ cận nghèo; cháu học lực kém, học tới 2 năm lớp 1 trước khi lên lớp 2.

