Hà Tĩnh: Lĩnh "án" phạt vì bịa chuyện cán bộ ăn chia tiền hỗ trợ của ca sĩ Thủy Tiên

Ngày 16/12, Công an huyện Cẩm Xuyên phối hợp với phòng PA03-Công an tỉnh Hà Tĩnh và Sở TT-TT đã triệu tập Nguyễn Đình K. (SN 1991, trú xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên) do có hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của tổ chức.

Trước đó ngày 15/12, K. sử dụng Facebook cá nhân "Điện lạnh P.K" bình luận thông tin có nội dung sai sự thật liên quan đến công tác hỗ trợ khắc phục lũ lụt xúc phạm uy tín, danh dự của cá nhân, tổ chức.

Lực lượng chức năng triệu tập làm việc với Nguyễn Đình K.

Cụ thể, Facebook "Điện Lạnh P.K" bình luận trong bài viết "Ca sỹ Thủy Tiên trở lại Hà Tĩnh" được đăng tải trên một fanpage ở Hà Tĩnh với nội dung: "Haiz, mong anh chị quan tâm những hộ nuôi trồng thủy sản và bị mất trắng như nhà em, nhà em nuôi tôm ở Thạch Bàn. 02 hồ tôm bị cuốn trôi, tổng thiệt hại 700 tr. Nhưng chưa thấy hỗ trợ trên huyện, tỉnh hay nhà nước. Còn suất 10tr của chị tặng, em thấy cán bộ thôn hầu như ăn chia anh em thân cận… hết thôi".

Qua làm việc với lực lượng chức năng, K. thừa nhận thông tin mình đăng tải là sai sự thật và cam kết gỡ nội dung trên; đăng tải bài viết đính chính lên trang Facebook cá nhân; cam kết không tái phạm và xin chấp hành các hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

Với hành vi sai phạm trên, lực lượng chức năng đã xử phạt K. số tiền 5 triệu đồng về hành vi "Cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của tổ chức".

