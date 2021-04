Hà Tĩnh có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Tiến Hưng và đồng chí Võ Trọng Hải

Chiều 16-4, tại kỳ họp thứ 20 - HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII nhiệm kỳ 2016 - 2021, đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh thay đồng chí Trần Tiến Hưng vừa được Bộ Chính trị điều động đến công tác tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tại kỳ họp, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã trình bày Tờ trình số 117/TTr-HĐND ngày 16-4-2021 về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Trần Tiến Hưng; Tờ trình số 118/TTr-HĐND ngày 16-4-2021 về giới thiệu đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 để bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016 - 2021

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, HĐND tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Trần Tiến Hưng và bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đối với đồng chí Võ Trọng Hải. Kết quả, đồng chí Võ Trọng Hải đã được HĐND tỉnh Hà Tĩnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh với 47/47 đại biểu HĐND tỉnh có mặt tại phiên họp bỏ phiếu đồng ý (đạt tỷ lệ 100%).

Trước đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định đồng chí Trần Tiến Hưng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025; điều động đồng chí đến nhận công tác tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định đồng chí Võ Trọng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Võ Trọng Hải sinh năm 1968, quê ở xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ. Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí từng giữ các chức vụ: Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Tác giả: Ngô Tuấn

Nguồn tin: Báo Nhân dân