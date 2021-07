Hà Nội truy quét nạn mại dâm, tụ tập đứng đường trong mùa dịch

Ngày 12/7, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) thông tin, đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm đối tượng hoạt động mại dâm, tụ tập tại đường 72, đoạn giáp ranh giữa quận Nam Từ Liêm và quận Hà Đông.

Các đối tượng trong vụ việc.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn và phản ánh thông tin của người dân về việc tại khu vực đường 72, phường Dương Nội, quận Hà Đông giáp ranh với phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm có một số đối tượng nữ giới nghi vấn hoạt động mại dâm, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch Covid-19. Chỉ huy Công an quận Hà Đông đã chỉ đạo Công an phường Dương Nội tổ chức triển khai xác minh.

Quá trình điều tra xác nhận, thời gian gần đây có một số nữ giới không có công ăn việc làm ổn định, thường tụ tập tại khu vực này.

Tối 9/7, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông đã phối hợp với Công an phường Dương Nội tổ chức tuần tra phát hiện trong 1 khu nhà trọ có 7 đối tượng nữ chuẩn bị bán dâm và 2 đối tượng nam giới là “bảo kê”. Mở rộng điều tra, công an đã bắt thêm 5 đối tượng có hành vi bán dâm trên đường đưa về trụ sở để làm rõ.

Bước đầu, những người này không xuất trình được các giấy tờ cá nhân. Công an phường Dương Nội đã lập biên bản, hồ sơ xử lý theo quy định./.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV