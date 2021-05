Hà Nội triệt phá 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo lôi kéo người chơi từ 27 quốc gia

Mới đây, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội, phối hợp điều tra của Công an thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị đã xác minh làm rõ nhóm đối tượng điều hành 15 website liên quan đến các sàn forex (tạm dịch thị trường giao dịch các loại tiền tệ).

4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo và ngoại tệ trái phép là Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss cùng nhiều website khác sao chép giao diện các sàn forex trên.

Các sàn giao dịch đều kết nối ứng dụng MT5 (Meta trader 5 - phần mềm cho phép các nhà giao dịch thực hiện những giao dịch trên các cặp tiền trong thị trường tiền tệ và cả những sản phẩm phổ biến trên thị trường như chứng khoáng, kim loại (vàng, bạc)) để lôi kéo gần 12.000 người tham gia đến từ 27 quốc gia khác nhau.

Tang vật vụ án

Quá trình điều tra, Công an thành phố Hà Nội cũng triệu tập 26 đối tượng, trong đó có các đối tượng cầm đầu, thường xuyên hoạt động trên các sàn này là Vũ Đình Hùng (trú tại phường 5, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh), Phạm Mạnh Hùng (trú tại phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh) và Phạm Thị Thái (trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội) ...

Theo cơ quan công an, sàn Rforex.com sử dụng vỏ bọc pháp nhân Công ty Rforex Ltd tại Anh với tổng số tiền giao dịch lên đến cả trăm tỷ đồng trong đó có người đã bỏ hơn 10 tỷ đồng để tham gia giao dịch forex.

Các đối tượng đã can thiệp vào hệ thống xử lý lệnh giao dịch, điều khiển các tài khoản của người chơi, nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của họ. Các admin có thể can thiệp để người chơi thắng thua tùy ý.

Công an thành phố Hà Nội cho biết, ở Việt Nam có khoảng 240 sàn giao dịch vàng, ngoại hối trái phép, thu hút hàng chục nghìn người tham gia, với số tiền giao dịch tại các sàn lên đến hàng nghìn tỷ đồng mỗi tháng.

Ngoài hoạt động kinh doanh ngoại hối trái phép, các sàn giao dịch này chủ yếu được các đối tượng lập ra và quảng cáo rầm rộ, sử dụng phương thức đa cấp để thu hút nhiều người tham gia nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Tác giả: Anh Đức

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc