Gói thầu nâng cấp đường nội thị trăm tỷ ở thị xã Cửa Lò thuộc về ai?

Đây cũng là gói thầu công trình nằm trong hợp phần thuộc dự án “Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị” sử dụng vốn vay của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) để kiến thiết hạ tầng giao thông, kết nối các địa phương với nhau.

Hệ thống giao thông đô thị Cửa Lò sẽ thêm áo mới

Để lựa chọn đơn vị thi công xây dựng dự án này, vào ngày 06/8/2021, ông Lê Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký Quyết định số 2822/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Đây cũng là quyết định để điều chỉnh một số nội dung quy định tại Quyết định 751/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An ngày 24/3/2021 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với công trình “Tiểu dự án xây dựng, nâng cấp các tuyến đường nội thị, thị xã Cửa Lò”.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An là đơn vị được UBND tỉnh giao trách nhiệm làm chủ đầu tư kiêm đại diện bên mời thầu. Công ty cổ phần tư vấn tư vấn xây dựng HĐT (trụ sở đường Tô Ngọc Vân, Tp Vinh, Nghệ An) là đơn vị lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công cho dự án công trình xây dựng, nâng cấp các tuyến đường nội thị, thị xã Cửa Lò.

Theo đó, tuyến đường trục dọc số 5 (đoạn đường Sào Nam đến đại lộ Vinh – Cửa Lò) sẽ có tổng chiều dài hơn 3,5km và tuyến đường trục ngang số 14 (đoạn trục dọc số 5 đến khu nghỉ dưỡng gold resort với chiều dài 341,14m.

Với nguồn vốn hơn 122 tỷ đồng, thị xã Cửa Lò sẽ được đầu tư, nâng cấp xây dựng thêm hơn 5km đường nội thị

Quy mô của dự án công trình được thiết kế theo cấp đường đô thị, với chiều rộng nền đường trục dọc số 5 rộng 20m, trục ngang số 14 rộng 26m, tuyến đường Sào Nam dài hơn 1,1km.

Được biết, vào ngày 28/5/2019, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã ban hành Quyết định số 1928/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động của gói tiểu dự án trên địa bàn (gọi tắt là Dự án BIIG2 Nghệ An) với tổng nguồn kinh phí thực hiện trong năm hơn 453,4 tỷ đồng. Gói công trình dự án xây dựng, nâng cấp các tuyến đường nội thị, thị xã Cửa Lò cũng được quy hoạch để thực hiện.

Cũng trong năm 2019, Nghệ An là một trong 04 tỉnh (Hòa Bình, Thừa Thiên – Huế, Quảng Bình, Quảng Trị) được ADB ký kết, tài trợ nguồn vay để thực hiện dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng - giai đoạn 2.

Công trình Tiểu dự án xây dựng, nâng cấp các tuyến đường nội thị, thị xã Cửa Lò” cũng là một trong những dự án thuộc BIIG2 Nghệ An trực tiếp quản lý, điều hành.

Theo dự toán gói thầu có tổng kinh phí 122.518.193.000 đồng và được thực hiện lựa chọn nhà thầu trong quý III và IV/2021, thực hiện trong 18 tháng.

Kết quả lựa chọn nhà thầu vẫn còn là "ẩn số"

Sau 01 tháng (01/9 đến 01/10/2021) Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An thông báo lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi, nộp thầu điện tử đến nay gói thầu công trình: Tiểu dự án xây dựng, nâng cấp các tuyến đường nội thị, thị xã Cửa Lò đã xuất hiện những nhà thầu tham gia.

Theo đó, Liên danh nhà thầu Công ty TNHH Minh Quang - Công ty cổ phần đầu tư Thành Công - Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Thiên Hoàng được công bố có tên trong danh sách kết quả mở thầu.

Liên danh các nhà thầu nói trên cũng bỏ giá dự thầu ở mức 122.255.845.614 đồng, giảm 262.347.386 đồng. Trên hệ thống dữ liệu mạng đấu thầu thì Công ty TNHH Minh Quang được xác định là liên danh chính cho gói thầu nâng cấp, xây dựng các tuyến đường nội thị ở Cửa Lò.

Được biết, Công ty TNHH Minh Quang thành lập từ năm 2002 và có địa chỉ trụ sở tại khối 1, thị trấn Cầu Giát, Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Gần 2 tháng, gói thầu đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt Quyết định điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhưng đến nay kết quả công nhận nhà thầu vẫn chưa được công khai

Đây cũng là nhà thầu đã tham gia 17 gói thầu, trong đó trúng 15 gói, trượt 0 gói, 2 chưa có kết quả. Riêng tại địa bàn Nghệ An, thời gian qua Công ty này cũng có quan hệ với 13 bên mời thầu gồm: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Hoàng Mai (tham gia và trúng 02 gói thầu); Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An (tham gia và trúng 02 gói thầu) và Sở Kế hoạch – Đầu tư Nghệ An.

Còn Công ty đầu tư Thành Công được thành lập năm 2006 có địa chỉ tại xã Nghi Phú, Tp Vinh, Nghệ An.

Đáng chú ý, ở gói thầu này với sự góp mặt của Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Thiên Hoàng là doanh nghiệp mới nổi (thành lập năm 2013) có địa chỉ tại phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò nhưng đã tham gia 57 gói thầu, nhưng đã trúng 52 gói và 05 gói chưa có kết quả.

Theo dữ liệu mà chúng tôi có được, chỉ tính từ tháng 01/2021 đến nay, Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Thiên Hoàng đã góp mặt ở 15 gói thầu liên quan đến đầu tư xây dựng do các địa phương như huyện Nam Đàn, Nghi Lộc, Anh Sơn, Con Cuông…làm chủ đầu tư với nguồn vốn hàng trăm tỷ đồng.

Liên lạc với ông Lê Quang Huy – người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Minh Quang thì được biết, hiện tại gói thầu nói trên vẫn chưa được chủ đầu tư công bố quyết định công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu trúng thầu. Đại diện Công ty TNHH Minh Quang cũng chỉ nói với phóng viên rằng, gói thầu này đơn vị Minh Quang cũng chỉ nhận thi công với khối lượng rất ít.

Tác giả: Ngọc Thái

Nguồn tin: diendandoanhnghiep.vn