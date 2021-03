Góc quay khác cận khoảnh khắc Nguyễn Ngọc Mạnh cứu bé gái hơn 2 tuổi rơi từ tầng 12A chung cư xuống

Tối ngày 1/3, trên mạng xã hội truyền tay nhau một đoạn clip quay cận khoảnh khắc anh Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1990, Đông Anh) leo lên mái tôn cao 2m để tìm cách cứu đứa trẻ đang rơi từ tầng 12A chung cư xuống. Theo dõi đoạn clip này, người ta mới thấy được anh Mạnh đã phải nỗ lực như thế nào để tìm cách đỡ đứa trẻ đang gặp cảnh "ngàn cân treo sợi tóc".

Quay lại thời điểm đó, khi phát hiện sự việc, anh Mạnh đã ngay lập tức trèo lên mái tôn và do mái tôn dốc trơn, anh có bị trượt ngã. Nhưng bằng phản xạ rất nhanh, anh đứng dậy, ngẩng đầu quan sát rồi chọn vị trí, giơ tay về phía trước để đón đứa trẻ.

Có thể thấy, lực rơi là rất mạnh. Đứa trẻ rơi đè vào tay anh, rồi rơi xuống mái tôn bật lên. Anh Mạnh đã lao tới ôm lấy đứa bé rồi tìm đưa xuống phía dưới. Nghe thuận lại thì có vẻ dài, nhưng sự việc thực tế lại diễn ra rất nhanh, tới mức nhiều người không thể tưởng tượng hay phản ứng kịp được.

Một góc quay khác ghi lại cảnh anh Nguyễn Ngọc Mạnh cứu bé gái hơn 2 tuổi rơi từ tầng 12A chung cư xuống

Trên trang cá nhân, anh Nguyễn Ngọc Mạnh cũng đăng tải lại đoạn clip này cùng dòng chia sẻ: "Đây là một video mà mình mới nhận được. Thông qua video mọi người đều thấy được mình không hoàn toàn đỡ được em bé, sự việc xảy ra quá đột ngột, mình đã không nhớ rõ được hết các chi tiết. Thành thật mong mọi người thông cảm".

Anh Nguyễn Ngọc Mạnh có đăng tải lại đoạn clip lên trang cá nhân. (Ảnh chụp màn hình)

Dưới bài đăng của anh, dân mạng cũng để lại rất nhiều lời động viên, khen ngợi và cảm ơn anh.

"Một hành động ý nghĩa, tấm lòng của anh nên được nhân rộng trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Cảm ơn anh, anh xứng đáng được tán thưởng vì hành động và tấm lòng của anh", tài khoản Trần Tuấn Trung bình luận.

"Không sao đâu anh, anh cũng đã cố gắng lắm rồi. Em nhỏ vẫn thoát khỏi hoàn cảnh hiểm nghèo cũng do pha dũng cảm đó của anh. Thế là tốt rồi", tài khoản Đặng Đình Sơn bình luận.

"Dũng cảm và chân thật. Anh cũng đã chịu 1 phần lực cho bé rồi. Thực sự đứng trước cảnh vậy đến tên mình là gì chắc cũng không nhớ nữa chứ đừng nói nhớ chi tiết gì. Chúc a những gì tốt đẹp nhất", tài khoản Thái Gia Nguyên bình luận.

Nhiều dân mạng đã để lại nhiều lời khen và động viên sự dũng cảm trên trang cá nhân của anh Mạnh (Ảnh chụp màn hình).

Trả lời phỏng vấn trên báo chí trước đó, anh Nguyễn Ngọc Mạnh từng chia sẻ điều anh cảm thấy hối hận nhất chính là không thể ôm trọn cháu bé vào lòng mà chỉ đỡ được bé bằng tay rồi hai chú cháu cùng nằm xuống, lún cả mái tôn.

"Tôi vừa cố trèo, vừa đưa tay ra cố gắng đỡ cháu. Khi bé rơi xuống, tôi chỉ kịp đỡ lấy để bé không rơi xuống đất. May mắn, bé rơi trúng tay tôi, hai chú cháu ngã xuống, lún cả mái tôn. Tôi vội ôm bé vào người, thấy máu chảy ra ở miệng cháu, tôi hoảng sợ vô cùng”, anh Mạnh trả lời phỏng vấn trên An ninh thủ đô, khi sự việc mới xảy ra.

Vào giây phút cần đưa ra một quyết định dứt khoát và hành động thật nhanh, thật dũng cảm, anh Nguyễn Ngọc Mạnh đã làm được. Kết quả cuối cùng mà người ta mong đợi vẫn là sự an toàn của bé gái hơn 2 tuổi.

Tác giả: Hương Trà

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc