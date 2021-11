Giao thịt trâu, tranh thủ tụ tập bay lắc trong quán karaoke

Ngày 8-11, Cơ quan CSĐT- Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với các đối tượng: Nguyễn Thế Cường (SN 1990, trú ở xã Lưu Kỳ); Bùi Văn Mạnh (SN 1988, trú ở xã An Lư), cùng huyện Thủy Nguyên, và Nguyễn Công Trung (SN 1981, trú ở xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) để điều tra về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Các đối tượng trong vụ án

Theo điều tra, vào khoảng 1h45 ngày 27-10, tại quán karaoke “Queen” (thuộc thôn Sỏi, xã Quảng Thanh, huyện Thủy Nguyên), tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an huyện phối hợp với Công an xã Quảng Thanh kiểm tra, phát hiện tại phòng Vip 2, nhóm 9 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài 3 đối tượng Cường, Mạnh, Trung, lực lượng chức năng xác định 6 đối tượng cả nam lẫn nữ, trong đó có các cô gái rất trẻ tuổi, sinh năm 2000 và 2004, quê quán Hà Giang, Yên Bái…

Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ tang vật gồm 2 viên nén và 2 mảnh viên nén (qua giám định là ma túy MDMA, trọng lượng 1,69gam). Tiến hành test nước tiểu các đối tượng, làm rõ Nguyễn Thế Cường, Nguyễn Công Trung, cùng 4 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, nhân dịp nhóm của Mạnh từ Nghệ An ra Hải Phòng giao thịt trâu, cả bọn thống nhất mua ma túy rồi tìm nơi sử dụng.

Tác giả: M.M



Nguồn tin: anninhthudo.vn