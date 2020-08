Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An nói gì về việc tạm dừng hoạt động trường mầm non?

Ngày 29/7, ông Hà Thanh Tĩnh - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh (Nghệ An) ký công văn số 4215/UBND-GDĐT về việc tạm dừng hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng trong các ngày nghỉ, ngày hè đối với GDMN.

Công văn nêu rõ, trước tình hình diễn biễn phức tạp, khó lường của dịch COVID-19, để chủ động phòng dịch và an toàn cho học sinh, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, UBND thành phố Vinh yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục mầm non (trường mầm non, các nhóm lớp độc lập, tư thục) trên địa bàn tạm dừng các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ vào các ngày nghỉ, ngày hè kể từ ngày 30/7 "cho đến khi có thông báo mới".

Công văn của UBND thành phố Vinh.

Nhiều người bày tỏ quan điểm, công văn tạm dừng là cần thiết nhưng có phần vội vàng. Bởi Nghệ An đang trong tình huống 1 (chưa ghi nhận trường hợp nhiễm COVID-19).

“Chợ vẫn họp bình thường, hàng quán vẫn động người nhậu, Karaoke hát hò ngày đêm, quán bar nhạc xập xình đông người tụ tập, vậy tại sao lại không cho các trường mầm non mở cửa? Ngoài ra, khoảng 1.000 giáo viên mầm non dân lập không có việc làm, không lương. Hàng nghìn cháu bé không có chỗ chơi, không người trông nom”, một người dân TP Vinh cho hay.Dư luận Nghệ An xôn xao quyết định tạm dừng trông giữ trẻ là vội vàng - ảnh 2

Nghệ An đang trong tình huống 1 (chưa ghi nhận trường hợp nhiễm COVID-19).



Nói về vấn đề trên, bà Hoàng Thị Phương Thảo - Trưởng phòng GD&ĐT TP Vinh thông tin: "Chúng tôi thực hiện theo công văn chỉ đạo số 444 của Sở GD&ĐT Nghệ An".

Trao đổi với Tiền Phong, Giám đốc Sở GD và ĐT Nghệ An Thái Văn Thành cho biết: “Công văn đó không vội, theo quy định, ngày hè là giáo viên được nghỉ, không có dạy thêm, học thêm gì cả, giáo viên nào vi phạm thì kỷ luật chuyển trường hết. Nếu trong năm học mà Sở yêu cầu dừng thì vội vàng nhưng giờ đã nghỉ hè, giáo viên được nghỉ ngơi, họ có quyền lợi được nghỉ ngơi theo luật cán bộ công chức, viên chức. Việc giữ dạy trẻ trong hè, bình thường Sở cho phép là vì tạo điều kiện cho các phụ huynh đi làm, kinh phí thỏa thuận”.

Cũng theo ông Thành, Sở chỉ đạo tạm dừng chứ không chỉ đạo chấm dứt hay dừng hẳn, xem thực tiễn diễn biến dịch trong 2 tuần, nếu 10 ngày tới, Đà Nẵng khống chế tạm ổn, Nghệ An không có vấn đề gì thì sẽ cho mở lại lớp.

Tác giả: CẢNH HUỆ

Nguồn tin: Báo Tiền phong