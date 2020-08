Giám đốc khách sạn ở Hà Tĩnh bị khởi tố vì đánh lô đề

Pháp luật

Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã quyết định khởi tố 10 bị can trong đường dây đánh bạc quy mô 4 tỷ đồng, trong đó có bị can là giám đốc khách sạn.