Giám đốc bị bắt vì ma túy từng mua xe cứu thương chở người nghèo miễn phí

Đối tượng Lê Dũng Thái tại cơ quan điều tra. Ảnh: VB

Như Lao Động đã thông tin, ngày 10.9, Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) thông tin vừa bắt giữ đối tượng Lê Dũng Thái (SN 1981), trú tại khối 3, thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Xe cứu thương miễn phí dành cho bệnh nhân nghèo của Công ty An Phú Quý.

Khám xét nhà riêng của Thái ở TP. Vinh, cơ quan công an thu giữ 4 túi nylon, bên trong có nhiều viên nén (nghi là thuốc lắc) và 2 túi nylon chứa chất rắn (nghi là cần sa) có tổng khối lượng khoảng 30gam, 7 cục dạng sừng (nghi là sừng tê giác) có khối lượng 711,915gam, 2 xe ôtô, 1 khẩu súng, 25 viên đạn.

Thái đang là Giám đốc Công ty TNHH An Phú Quý - một trong những doanh nghiệp vận tải đường dài có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trước đó, Lê Dũng Thái có nhiều hoạt động thiện nguyện trên địa bàn. Với danh nghĩa Công ty An Phú Quý, Lê Dũng Thái đã tặng quà, hỗ trợ trị giá hàng trăm triệu đồng cho người khó khăn với các hoạt động như: Tặng quà cho hộ nghèo ở một số xã ở Thanh Phong, Thanh Tường, huyện Thanh Chương; huyện Nam Đàn; Hưng Nguyên và làng trẻ em SOS…

Công ty An Phú Quý là đơn vị tư nhân đầu tiên ở Nghệ An đề xuất được mua sắm, sử dụng xe cứu thương để vận chuyển miễn phí cho người nghèo. Ngày 3.12.2020, Sở Y tế Nghệ An đã có Công văn số 4385/SYT- CĐN chấp thuận đề nghị nói trên.

