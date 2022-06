Giải cứu 5 nữ sinh cấp 2 bị lừa từ Bắc vào Nam "làm việc nhẹ lương cao"

Công an huyện Yên Dũng kịp thời giải cứu 5 cháu gái từ 13 đến 15 tuổi bị dụ dỗ, lừa đảo đi "làm việc lương cao".

Ngày 7/6, trao đổi với phóng viên Dân trí, Thượng tá Phạm Hữu Tuấn, Trưởng Công an huyện Yên Dũng cho biết, ngày 31/5, người thân cháu Q.A. làm đơn trình báo về việc cháu N.T.Q.A. (SN 2008, là con gái chị H - hiện ở cùng ông bà ngoại tại xã Cảnh Thụy) xin phép đến Trường THCS Cảnh Thụy tổng kết năm học. Đến trưa cùng ngày không thấy con về, gia đình chị lo lắng tỏa đi tìm nhưng không có kết quả.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an nhanh chóng xác định có 4 cháu gái đi chuyến xe cùng cháu Q.A. gồm D.T.M.N. (cùng SN 2008), N.T.Q.N. (SN 2009) và H.H.L. (SN 2007) - ở huyện Yên Dũng, Bắc Giang và cháu C.A.V. ở Yên Bái.

Người thân cố gắng liên lạc với các cháu bằng điện thoại, mạng xã hội… đều không được. Cá biệt cháu H.T.L còn cố tình nói không chính xác địa điểm, tuyến đường di chuyển gây khó khăn cho việc tìm kiếm.

Khẩn trương lần theo dấu vết, lực lượng công an tìm ra người lái xe 5 chỗ chở các bé gái. Theo lời khai của người này, các cháu có thuê xe để đi Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội).

Tổ công tác gồm công an xã Cảnh Thụy và Công an huyện Yên Dũng lập tức đến Bến xe Nước Ngầm, đề nghị bến xe trích xuất camera an ninh và kiểm tra thiết bị giám sát hành trình trên các xe. Qua đó phát hiện các cháu gái lên một chiếc xe khách chạy từ Hà Nội đi các tỉnh phía Nam.

Lúc này chiếc xe khách đã đi đến địa bàn tỉnh Bình Thuận, Công an tỉnh Bắc Giang đề nghị Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp tạm giữ chiếc xe và 5 cháu gái.

Ngay trong ngày 1/6, tổ công tác di chuyển vào đến nơi, xác minh chính xác các nạn nhân. Đến ngày 3/6, 4 cháu được lực lượng công an đưa về gia đình, riêng cháu C.A.V., Công an huyện Yên Dũng đã liên hệ, bàn giao cho Công an tỉnh Yên Bái.

Làm việc với Công an tỉnh Bình Thuận, được biết đã nhiều lần công an địa phương này chặn bắt các chuyến xe đưa người sang Campuchia làm việc trái phép. Các nạn nhân khi được đưa qua biên giới sẽ phải làm việc theo kiểu bị bóc lột, đánh đập, ngược đãi, thậm chí ép vi phạm pháp luật, làm gái mại dâm. Hiện Công an huyện Yên Dũng đang tiếp tục điều tra, xác minh đối tượng dụ dỗ lừa đảo các cháu.

Quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ, khoảng cuối tháng 5/2022, các cháu lên mạng xã hội để tìm kiếm việc làm thêm trong dịp hè. Trong thời gian đó, một đối tượng không quen biết, không rõ địa chỉ, lấy tên trên mạng xã hội là "Hoa" nhắn tin cho cháu H.H.L qua ứng dụng Messenger hứa tìm việc làm cho các cháu trong miền Nam. Điều kiện là chỉ cần biết sử dụng máy tính, đánh máy thành thạo, mức lương hơn 20 triệu đồng/tháng, nếu làm tốt có thể cao hơn.

Tin lời, các cháu không báo cho gia đình mà tự ý bỏ đi. Khi 4 cháu ở Bắc Giang lên xe gặp cháu C.A.V. (SN 2007, dân tộc Mông, ở tỉnh Yên Bái) cũng bị đối tượng "Hoa" dụ dỗ.

Tác giả: Bá Đoàn

Nguồn tin: Báo Dân trí