Giá lợn hơi liên tục giảm, nhiều tỉnh ở Trung Quốc thu mua dự trữ thịt lợn

Tuần qua, giá thịt lợn bán buôn ở Trung Quốc tiếp tục giảm. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Nông thôn nước này, giá thịt lợn trung bình trên thị trường bán buôn nông sản Trung Quốc là 19,76 nhân dân tệ (khoảng 73.000 đồng)/kg, giảm 5,68% so với ngày 11/2.

Nguyên nhân của việc giảm giá theo các chuyên gia là do sau Tết nhu cầu tiêu dùng thịt lợn của người dân giảm mạnh, trong khi sản lượng lợn vẫn liên tục phục hồi, khiến nguồn cung trên thị trường tăng.

Giá thịt lợn ở Trung Quốc giảm mạnh. (Ảnh: Nhật báo Côn Minh)

Ngày 8/2, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) - cơ quan hoạch định kinh tế hàng đầu Trung Quốc cho biết trên tài khoản WeChat chính thức: giá thịt lợn đã cho thấy “sự sụt giảm quá mức” và tỷ lệ giá giữa thịt lợn và ngũ cốc đã lên đến 5,57:1 từ 24/1-28/1, đạt mức báo động thứ 2 trên 3 cấp. Do đó, NDRC kêu gọi các chính quyền địa phương mua thêm thịt lợn để dự trữ nhằm bình ổn giá và sản lượng lợn hơi.

Nhiều tỉnh như Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc và Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc đã bắt đầu thu mua và dự trữ thịt lợn. Ngày 11/2, Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ, vùng Tây Bắc nước này cũng thông báo đang thu mua thịt lợn, thúc giục các doanh nghiệp giết mổ đưa ra quyết định tốt hơn về nguồn cung để duy trì sản lượng lợn ở mức hợp lý.

Các chuyên gia dự đoán, giá thịt lợn ở Trung Quốc có thể sẽ tiếp tục giảm trong tháng 2 và phục hồi vào nửa cuối năm, khi nguồn cung lợn hơi tổng thể dự kiến ​​sẽ giảm tại thị trường nội địa.

Theo các nhà phân tích, giá thịt lợn, một loại thịt chủ lực ở Trung Quốc, là yếu tố quan trọng đối với chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cũng như sinh kế của người dân. Dữ liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho thấy, tháng trước, chỉ số CPI của nước này tăng 0,9% so với cùng kỳ, giảm so với mức 1,5% của tháng 12/2021. Giá thịt lợn giảm 41,6% so với cùng kỳ năm trước đã kéo chỉ số giá tiêu dung (CPI) giảm 0,96 điểm phần trăm. Sự sụt giảm của giá thịt lợn trong tháng 2 có thể khiến chỉ số CPI của Trung Quốc tiếp tục chậm lại./.

Tác giả: Bích Thuận

Nguồn tin: vov.vn